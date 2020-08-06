06.08.2020
Иркутянин в поезде обокрал гражданина Узбекистана

Иркутянин в поезде обокрал гражданина Узбекистана

Транспортные полицейские раскрыли кражу 400 долларов у иностранца  

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о краже денежных средств в пассажирском поезде  сообщением Владивосток - Москва.  При выходе на место происшествие установлено, что у гражданина Узбекистана похищены 400 долларов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортными полицейскими установлен житель города Иркутска, следовавший в одном вагоне с потерпевшим. Подозреваемый задержан, денежные средства изъяты и будут возвращены потерпевшему, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело. Поездному вору грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Фото: old-visual.rzd.ru
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