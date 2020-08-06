06.08.2020
В Улан-Удэ временно изменят движение автобусов в центре

В Улан-Удэ временно изменят движение автобусов в центре

Это связано с проведением ремонтных работ по улице Ленина

В Улан-Удэ 7 августа с 23:00 до 6:00 10 августа будет изменена схема движения автобусов по маршрутам №№ 2, 3, 15, 33, 37, 77, 80, 82, 95. Это связано с проведением ремонтных работ по улице Ленина, сообщает администрация города.

Объезд закрытого для движения участка будет осуществляться по улицам Сухэ-Батора и Смолина – далее по утвержденным схемам.


Водителей транспортных средств просят быть внимательными и выбирать пути объезда согласно установленным дорожным знакам.

Фото: ulan-ude-info.ru
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