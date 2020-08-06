В Улан-Удэ запрет на пребывание в лесах продлен до 31 августа

Места для заготовки грибов, ягод, лекарственных растений определены



В Улан-Удэ для обеспечения пожарной безопасности пребывание граждан в лесах ограничено до 31 августа. Распоряжением администрации города установлен запрет на разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков и сухой травы, сообщили в пресс-службе мэрии.



Посещение леса ограничено за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, определенных мест отдыха населения (острова Комсомольский и Богородский, мкр. Верхняя Березовка – футбольное поле). А также - посещения отдыхающими баз отдыха, стадионов, пеших патрульных групп для профилактики и предупреждения возникновения лесных пожаров.



Кроме того, определен перечень лесных территорий, на которых гражданам разрешается заниматься заготовкой грибов, ягод, лекарственных растений и других лесных ресурсов.



Сбор дикоросов возможен на следующих территориях:



– мкр. Верхняя Березовка. Аршанское участковое лесничество. Примыкающий лесной квартал к Этнографическому музею народов Забайкалья: № 30 (выдел с 1 по 16); лесные кварталы за кафе «Кулькисон»: № 16 (выдел с 1 по 22), № 17 (выдел с 1 по 12), № 18 (выдел с 1 по 21), № 20 (выдел с 1 по 28), № 21 (выдел с 1 по 9), № 22 (выдел с 1 по 31);



– мкр. Аршан. Аршанское участковое лесничество. Лесные кварталы от биатлонного комплекса «Снежинка» вдоль пешеходной тропы здоровья «Байкальская экологическая тропа»: № 45 (выдел с 1 по 27), № 41 (выдел с 1 по 16), № 35 (выдел с 1 по 16), № 29 (выдел с 1 по 13); Лесные кварталы за Буддийским культурным центром «Римпоче Багша», мкр. Аршан (ул. Семейная, ул. Кедровая), ДНТ «Почтовая тройка» (ул. Высоцкого), ул. Аршанская: № 28 (выдел с 1 по 25), 34 (выдел с 1 по 34);



– 6 км. Спиртзаводской трассы (левая сторона автодороги города Улан-Удэ до Стелы Тарбагатайского района). Октябрьское участковое лесничество. Квартал № 11 (выдел с 1 по 19), 21 (выдел с 1 по 16), 22 (выдел с 1 по 16).



Въезд в лесной массив автомобилей ограничен, за исключением транспортных средств, задействованных для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Телефон для обращения граждан и передачи информации о нарушениях лесного законодательства, лесных пожарах, необходимости проведения аварийно-спасательных работ:

– Единая дежурно-диспетчерская служба г. Улан-Удэ: 21-36-65, 21-29-72;

– Региональная диспетчерская служба Автономного учреждения Республики Бурятия «Забайкальскаябаза авиационной охраны лесов»: 20-44-44.



Фото: ulan-ude-info.ru



