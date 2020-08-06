В Иркутске неизвестные травят голубей

Экспертиза не выявила инфекции у двух десятков погибших птиц



В Иркутске 27 июля на торговой площади и в сквере Академгородка в Свердловском районе местные жители обнаружили около двух десятков погибших голубей. Специалисты управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии выехали на место происшествия.



Мертвые тушки трех птиц были изъяты, упакованы в специальные сейф-пакеты и направлены на исследование в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора. В представленных образцах специалисты лаборатории не выявили каких-либо возбудителей болезней. Исследование проб патматериала подтвердило отрицательные результаты по вирусу гриппа птиц. Не выявлены ДНК микоплазмоза, орнитоза, а также возбудителя сальмонеллёза. По результатам лабораторных исследований управление Россельхознадзора исключило распространение инфекционных заболеваний синатропных птиц на территории Иркутска, сообщила пресс-служба управления.



Заместитель начальника отдела госветконтроля Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Наталья Калугина предположила, что птиц могли отравить жильцы близлежащих домов. Подобное случалось ранее в разных районах города.



Мотивы таких действий могут быть любыми, но установить личности злоумышленников, вряд ли получится – голубей здесь кормят почти все отдыхающие на скамейках.



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