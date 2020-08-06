В Улан-Удэ пневмонию и COVID-19 диагностирует искусственный интеллект

Оборудование и доступ к модели искусственного интеллекта переданы Республиканской клинической больнице





Диагностику пневмонии, в том числе признаки COVID-19, в Улан-Удэ в Республиканской клинической больнице теперь можно проводить по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта. Больнице передано оборудование и доступ к модели искусственного интеллекта, разработанной лабораторией по искусственному интеллекту Сбербанка, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



В основе модели лежит нейросеть, обученная на 10 тысячах размеченных специалистами обезличенных КТ-изображений. Оборудование фиксирует незначительные очаги, незаметные человеческому глазу, сегментирует участки пораженной ткани легких, указывает объем поражений, степень изменений, проводит первичный анализ изменений при вирусной пневмонии, в том числе из-за COVID-19, и отслеживает динамику на повторных исследованиях. Производительность модели – 150 исследований в день.



«Модель выдает свое заключение на наличие воспаления и вероятности того, что это COVID-19, и таким образом помогает врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, снижает нагрузку на медицинских работников и в целом делает медицинские сервисы доступнее. Сейчас точность модели превышает 90%, что является очень хорошим показателем, особенно при ранней диагностике», - заявил управляющий Бурятским отделением Сбербанка Антон Соколов.



Главный врач Республиканской клинической больницы им Н.А. Семашко» Игорь Шпак отметил, что цифровизация медицины является одним из приоритетных направлением развития сферы и разделом национального проекта «Здравоохранение».



«С помощью такого аппарата мы можем проводить анализ медицинских изображений, прибегая к помощи искусственного интеллекта. И затем уже врач рентгенолог проводит вторую читку рентгеновских снимков и обобщает полученные сведения. Это позволяет максимально снизить число ошибок и улучшить качество предоставляемых услуг», - сказал он.



В ближайшее время возможности оборудования будут расширены — его можно будет использовать и для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний.



Фото: egov-buryatia.ru



