Военный дрон, ищущий Ан-2, увеличил площадь обследования тайги

«Орлан-10» облетел свыше 450 квадратных километров территории в квадратах поиска



Расчет беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» воинской части Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, обследовал свыше 450 квадратных километров тайги с целью поиска пропавшего самолета Ан-2 авиакомпании «Феникс», сообщили в пресс-службе ВВО.



Мониторинг продолжают осуществлять в Усольском районе Иркутской области. Площадь обследования территории с помощью военного дрона увеличена, расчет постоянно ведет корректировку маршрута.

Камеры высокого разрешения многофункционального комплекса «Орлан-10» позволяет военнослужащим тщательно «прочесывать» территорию и дает возможность обнаружить пропавший самолет даже в труднодоступных местах.



В минувшие сутки был совершен один вылет вертолета Ми-8, который обследовал территории Окинского района Бурятии и Усольского района Иркутской области на площади 440 квадратных километров. Наземный поиск велся по трем маршрутам, обследовано 27 квадратных километров. В поиске участвуют 24 человека и три единицы техники.



Всего нарастающим итогом пятью авиабортами проведено 60 вылетов. Площадь обследованной территории составляет 21 285 квадратных километров. Беспилотными летательными системами проведено четыре полета. Наземной группировкой обследовано более 215 квадратных километров, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Несмотря на то, что поиски продолжаются уже 18 дней, специалисты МЧС и местные жители полагают, что у шестерых людей, находившихся в пропавшем Ан-2, высоки шансы выжить в летней тайге.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горами и глухой тайгой.



Фото: пресс-служба ВВО



