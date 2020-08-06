В Улан-Удэ с последствиями ливня борются вакуумные машины

Ко второй половине дня откачано свыше 1000 кубометров воды с проблемных улиц



Ливень, обрушившийся сегодня утром на столицу Бурятии, вновь создал проблемы для автомобилистов и коммунальщиков. Ливневые канализации работают В известных проблемных местах, где они е справляются на помощь приходят вакуумные машины и мотопомпы Комбината по благоустройству Улан-Удэ, сообщили в городской администрации.



С утра работают семь единиц вакуумных машин, две мотопомпы. На 13:00 откачано свыше тысячи кубометров воды. Вакуумные машины и мотопомпы откачивают лужи с проезжей части и мест остановок общественного транспорта.



В течение двух часов были откачаны лужи на улице Ключевская в районе магазина «Интерьер» и рынка «Туяа». В Октябрьском районе также откачивают лужи на улице Жердева – проспекте Строителей (возле стоматологической поликлиники №2), у рынка Крестьянский на Мелькомбинате, на перекрестках улиц Трубачеева – Сахьяновой – Лебедева и переулка Карьерный – улицы Трубачеева.



В Железнодорожном районе устраняют последствия ливня на улицах Маяковского, Жуковского, Трактовая (Читинский переезд) и Моховая.



В Советском районе вакуумные машины работают на улице Кирова (площади Революции и возле ТЦ «Гэлакси»), улице Советская (возле ТЦ «Большой»).



Грунтовые дороги в пригородах Улан-Удэ не пострадали.



Фото: ulan-ude-info.ru

