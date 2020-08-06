В КНР через МАПП Забайкальск пытались вывезти 10 кг нефрита

Стоимость изъятых таможенниками камней составила 630 тысяч рублей, возбуждены административные дела



Два административных дела за попытку вывоза 10 кг нефрита в Китай возбудила Читинская таможня, сообщает ее пресс-служба. Мужчина пытался вывезти минеральные камни из России через пункт пропуска МАПП Забайкальск еще до закрытия пассажирского направления. Таможенники их изъяли и направили на экспертизу.



Нефрит обнаружили сотрудники Читинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю в автомобиле гражданина. Житель Забайкальска пассажирскую таможенную декларацию не предъявил, на вопрос сотрудников таможни о наличии товаров, подлежащих письменному декларированию, ответил отрицательно.



Экспертиза установила, что камни – это необработанный нефрит, общей стоимостью 630 тысяч рублей.



По результатам экспертизы Читинская таможня возбудила два дела об административных правонарушениях в отношении гражданина России: по части статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по статье 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию ЕАЭС или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС или из РФ).



Фото: dvtu.customs.gov.ru

