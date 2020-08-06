В Улан-Удэ проверят профилактику COVID-19 в маршрутках

Рейд в общественном транспорте состоится по решению межведомственной рабочей группы



В Улан-Удэ завтра, 7 августа, по решению межведомственной рабочей группы состоится рейд в общественном транспорте, сообщили в Управлении общественной безопасности администрации Улан-Удэ.



Водителей проверят на предмет исполнения мер профилактики коронавирусной инфекции при оказании транспортных услуг населению города. Проверят и пассажиров на обязательное соблюдение масочного режима в общественном транспорте.



В состав мобильных групп вошли специалисты администрации Улан-Удэ, должностные лица исполнительных органов государственной власти Бурятии, Комитета по транспорту, ГИБДД и Управления государственного автодорожного надзора по Бурятии.



Фото: ulan-ude-info.ru

