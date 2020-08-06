06.08.2020
В Улан-Удэ проверят профилактику COVID-19 в маршрутках

В Улан-Удэ проверят профилактику COVID-19 в маршрутках

Рейд в общественном транспорте состоится по решению межведомственной рабочей группы

В Улан-Удэ завтра, 7 августа, по решению межведомственной рабочей группы состоится рейд в общественном транспорте, сообщили в Управлении общественной безопасности администрации  Улан-Удэ.

Водителей проверят на предмет исполнения мер профилактики коронавирусной инфекции при оказании транспортных услуг населению города. Проверят и пассажиров на обязательное соблюдение масочного режима в общественном транспорте.

В состав мобильных групп вошли специалисты администрации  Улан-Удэ, должностные лица исполнительных органов государственной власти Бурятии, Комитета по транспорту, ГИБДД и Управления государственного автодорожного надзора по Бурятии.

Фото: ulan-ude-info.ru
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