В Бурятии лесники определили площади для лесовосстановления

Осенью планируется провести посадки на площади более 300 гектаров



Специалисты Республиканского агентства лесного хозяйства провели рабочий выезд по территориям, пройденными огнем и рубками в Прибайкальском и Хоринском районах. Специалисты отдела воспроизводства лесов определили, где требуются посадки, а где – помощь подросту, то есть естественное лесовосстановление, сообщили в РАЛХ.



Так специалисты провели обследование и определили лесные участки после рубки, где необходимо содействие естественному возобновлению. Для начала лесники заложили учётные площадки (площадки для измерения) и подсчитали подрост – таким образом, они выявили, сколько штук растет на гектаре.



«Если на гектаре более 3 тысяч подрастающих деревьев, то мы делаем содействие естественному возобновлению. То есть убираем захламленность, подчищаем, чтобы подрост нигде не завалило, и ему ничто не мешало получать солнечный свет и воду. Если подроста больше 500, но меньше 3 тысяч – мы назначаем на этой площади специальные мероприятия – минерализацию почвы. Это значит, что на этой территории необходимо сделать борозды. Делается это для того, чтобы опадающие семена сосны могли зацепиться за почву, и прорасти» - рассказывает главный специалист-эксперт отдела воспроизводства, Наталья Шапаренко.



«На территориях, которым необходимо искусственное лесовосстановление, будут проведены посадки уже осенью этого года. В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» (нацпроекта «Экология», который реализуется по указу Владимира Путина), в этом году мы уже восстановили более 1,6 тысячи гектаров тайги. Осенью планируем провести посадки на площади более 300 гектаров и восстановить более 25 тысяч гектаров» - рассказал замруководителя Республиканского агентства лесного хозяйства, Сергей Грязнов.



Фото: РАЛХ

