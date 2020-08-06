В полиции Улан-Удэ вскрылся полнейший бардак

Творящемуся безобразию удивились даже видавшие виды прокуроры





Как стало известно «Номер один», еще в 2019 году прокуратура Бурятии проводила проверку в следственных подразделениях полиции Улан-Удэ. В ее ходе в работе полицейских следователей вскрылись системные и грубые нарушения. Достоянием гласности результаты проверки стали только сейчас, благодаря иску уволившегося полицейского начальника.

В частности, проверка показала, что в ходе расследования уголовных дел в следственных подразделениях полиции регулярно нарушались такие статьи УПК, как «Разумный срок уголовного судопроизводства» и «Обязанность осуществления уголовного преследования».«Вопреки положениям закона должностными лицами следственного отдела повсеместно затягиваются сроки следствия, выносятся заведомо незаконные и абсурдные по своей сути процессуальные решения, допускаются иные грубые нарушения закона, препятствующие доступу участников уголовного судопроизводства к правосудию, реализации принципа неотвратимости наказания», сказано в материалах прокурорской проверки.Выборочное изучение уголовных дел показало многочисленные нарушения при продлении срока предварительного следствия.«На системной основе осуществляется подмена пролонгирующих следствие постановлений незаконными решениями руководителей следственного органа о направлении уголовного дела для дополнительного расследования при отсутствии обвинительного заключения по уголовному делу, без проведения предусмотренных законом процессуальных действий, направленных на окончание производства по делу».Изучение уголовных дел прокурорами также показало, что решения о приостановлении расследования зачастую выносятся заведомо незаконно «в целях сокрытия волокиты, уклонения от процедуры продления сроков следствия в порядке части 5 статьи 162 УПК РФ».Более того, по ряду уголовных дел в нарушение требований УПК сроки следствия вообще не продлевались либо не устанавливались после отмены процессуальных решений о приостановлении расследования. Выявлены случаи длительного не возобновления срока следствия после отмены прокурором незаконных процессуальных решений.«Не единичны факты нарушения требований статей 171, 172 УПК РФ. Проверкой выявлены случаи допроса лица в качестве обвиняемого без предъявления обвинения, либо предъявления лицу обвинения из иного уголовного дела», сообщается в материалах проверки.Проверкой установлено, что из 40 находящихся в производстве и изученных прокуратурой уголовных дел, по которым допущена волокита, по 36 установлены лица, совершившие преступления. Следственные действия по данным уголовным делам проводились только в первые 2-3 дня после возбуждения уголовного дела, в дальнейшем без проведения мероприятий по сбору доказательств принимались незаконные процессуальные решения, при отсутствии объективных причин уголовные дела находились без движения от 3 до 11 месяцев.По 28 из изученных уголовных дел в протоколах следственных и процессуальных действий не указаны даты и время их проведения, а также иные обязательные к заполнению сведения.Больше того, как выяснилось, несколько уголовных дел по фактам краж имущества и по факту поджога собаки были вообще потеряны следователями.«Распространенность, грубый характер допущенных нарушений закона и повсеместное бездействие по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности свидетельствуют о попустительстве, организационных просчетах и практически полном самоустранении руководства следственного отдела, следственного управления УМВД России по Улан-Удэ и СУ МВД по республике от осуществления ведомственного контроля за расследованием перечисленных уголовных дел», резюмировали проверяющие.После столь плачевных результатов проверки в МВД Бурятии начался поиск виноватых. На эту роль определили Эвелину Богданович, занимающую пост начальника Следственного управления МВД России по Улан-Удэ. В отношении нее назначили служебную проверку.«По результатам проведенной служебной проверки от 21.06.2019 года установлено, что Богданович Э.Б. недобросовестно относится к исполнению своих должностных обязанностей. Допущены нарушения, выразившиеся в отсутствии должного процессуального и ведомственного контроля за деятельностью подчиненных сотрудников по организации работы и расследованию уголовных дел, в том числе повлекшие за собой утрату уголовных дел, нарушение разумных сроков и прав участников уголовного судопроизводства», отмечалось в материалах проверки.В качестве наказания Эвелине Богданович объявили выговор и лишили премии в размере 180 тысяч рублей.Руководитель Следственного управления Улан-Удэ с этим не согласилась и обратилась в суд с иском к МВД Бурятии, требуя отменить выговор, вернуть ей премию и вдобавок выплатить 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.Однако, рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции Эвелине Богданович в иске отказал. Судья решил, что меры взыскания в виде выговора и лишения премии были применены в рамках закона. Сейчас это решение обжалуется в Верховном суде Бурятии, результат рассмотрения апелляционной жалобы пока не известен.Отметим, что результаты проверки прокуратуры официально не обнародовались. Они стали достоянием гласности совсем недавно, только благодаря иску «проштрафившейся» сотрудницы.Сама Эвелина Богданович на данный момент в полиции не работает. Из органов внутренних дел она уволилась по выслуге лет.Фото: «Номер один»