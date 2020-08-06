В Улан-Удэ около колонии задержан очередной «арбалетчик»

К арбалетным стрелам он примотал телефон, шприц и наркотики



В Улан-Удэ 5 августа около 22:00 сотрудники исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии задержали гражданина, у которого изъяты арбалет и две стрелы. Задержанный оказался 30-летним жителем поселка Онохой Заиграевского района республики.



В свертках, примотанных скотчем к арбалетным стрелам, обнаружены телефон и шприцы с веществом темно-зеленого цвета, предназначавшиеся осужденным, отбывающим наказание в колонии строгого режима.



Для производства следственных действий и принятия правового решения материалы переданы в полицию, сообщили в УФСИН.



Фото: 03.fsin.gov.ru

