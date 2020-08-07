В Улан-Удэ конфликт двух соседей усложнил жизнь всем горожанам

На установку кондиционера теперь требуется согласие других жильцов





Как известно, климат за последние годы значительно поменялся, и летом нас теперь преследуют то ливни, то нестерпимая жара. Особенно актуальна ситуация в столице республики, где массовое строительство во многом некачественных многоквартирных домов с тонкими стенами из железобетона привело к тому, что плохо вентилируемые дома превращаются в «парилки». Где летом просто невозможно находиться без охлаждения воздуха. Однако на пути прогресса неожиданно возникли препятствия. От жильцов стали требовать разрешения на установку кондиционеров в комитете по архитектуре и градостроительству Улан-Удэ. По мнению же общественников, данное требование является избыточным.

В Улан-Удэ сам аппарат кондиционирования вместе с установкой обычно обходится на одну комнату в 20 тыс. рублей. Установщики устройств говорят, что разрешений на чистый и прохладный воздух не требуется, только деньги. Исключения составляют старинные дома, представляющие историческую ценность. А также фасады многоквартирного жилья, выходящие на магистральные улицы. Здесь без разрешения муниципалитета, увы, не обойтись. Подавляющее же большинство горожан, чьи дома не подпадают под подобные архитектурные ограничения, могут не усложнять себе задачу. Никаких разрешений ранее не требовалось.- Если есть желание установить кондиционер, то, пожалуйста, устанавливайте на свою стену, но, разумеется, с соблюдением всех технических условий, - считает председатель ТСЖ «Экогород» Валерий Киндрась. - Главное, чтобы аппарат громко не шумел, не вибрировал, а конденсат не стекал на стену дома и окна соседних квартир. Важно также, чтобы монтаж был максимально щадящим для фасада здания, без трещин и других нарушений стены. Если этого нет, то какие могут быть проблемы?По словам председателя, обычно возражений на установку кондиционеров у жильцов нет, поскольку многие сами задумываются о монтаже удобных для жизни устройств.Однако с недавних пор практика установки кондиционеров неожиданно поменялась. Пусковым механизмом послужил конфликт между двумя соседями в одном из улан-удэнских домов.Некоему гражданину П., как говорят, обладающему весьма серьезными властными полномочиями, не понравилось, что по соседству с его окнами на стене дома появился блок сплит-системы от кондиционера. Ему показалось, что прибор шумит, и он предложил демонтировать устройство. Владелец же прибора отправил П. по известному адресу. Тот воспринял это как вызов и пригласил бригаду Роспотребнадзора. Контролирующие люди замерили шум в децибелах и развели руками: шум не нарушает санитарные нормы. Но П. не успокоился и написал письма во все инстанции. Из них оперативнее всех отреагировал комитет городского хозяйства Улан-Удэ, там посчитали, что установка кондиционера незаконна. По их мнению, установка кондиционеров считается переустройством помещения и, соответственно, на это требуется разрешение органа местного самоуправления.В частности, чиновники ссылаются на нормативные документы Госстроя РФ. Так, в Постановлении №170 от 27.09.2003 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» есть пункт, согласно ему, обслуживающие дома организации обязаны следить «за недопущением крепления к стенам зданий различных растяжек, подвесок, вывесок, указателей, установкой кондиционеров и спутниковых антенн без соответствующего разрешения». А для этого необходимо разработать проект установки кондиционера, согласовать его с управляющей организацией и в комитете по архитектуре города.Однако общественники полагают, что в данном случае речь может идти только о промышленных кондиционерах, устанавливаемых, например, магазинами на первых этажах здания. Бытовые под эту трактовку не подпадают. Тем более что на региональном уровне по кондиционерам наблюдается правовой вакуум.- Регионального закона, регламентирующего установку кондиционера в нашей республике с требованием согласовывать монтаж каждого подобного устройства в муниципальных органах власти, нет, - сообщила член Общественной палаты Бурятии, эксперт в области жилищного законодательства Татьяна Думнова. - И поскольку процедура получения разрешений по обычным многоквартирным домам не прописана, то люди могут устанавливать кондиционеры без оглядки на мэрию.Тем не менее Татьяна Думнова отмечает, что разрешение перед установкой жильцам все же необходимо получить. Но не в мэрии, а у соседей. В частности, статья 44 Жилищного кодекса РФ указывает, что решение об изменении фасада здания и о ремонте принимают собственники общего имущества в многоквартирном доме.Для этого гражданину, желающему установить кондиционер, необходимо инициировать проведение общего собрания собственников помещений дома. Где две трети жильцов должны одобрить установку на стене охлаждающего прибора. Понятно, что сам процесс согласования даже в собственном доме довольно утомителен.Однако лучше пройти этап согласования в ТСЖ, поскольку никто не гарантирует, что рядом не появится сосед, который вдруг подаст в суд. Хотя российская судебная практика по этому вопросу весьма противоречива и очень разнится от региона к региону. К примеру: в Москве разрешение на установку кондиционеров отменили еще в 2011 году; в Санкт-Петербурге действует регламент с разъяснением порядка получения разрешения на установку, но в довольно простом порядке.И в то время как государство идет по пути устранения барьеров для граждан, в КГХ Улан-Удэ почему-то решили, что жители нашего города для установки обычного бытового прибора должны собирать десятки документов и разрешений.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com