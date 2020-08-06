Поддержать сельчан

Эффективная социальная программа коммерческого предприятия на примере развития Усойского эвенкийского поселения





«Забайкальское горнорудное предприятие» работает на территории Баунтовского эвенкийского района с 2014 года. С приходом предприятия особенно заметны социальные улучшения в Усойском эвенкийском сельском поселении, о которых «Номер один» рассказала новая глава поселения Светлана Казаченко.

С первого года работы в районе предприятие системно оказывает материальную поддержку социальным объектам на территории поселения: школе-саду, фельдшерско-акушерскому пункту, местному дому культуры. Для сельского поселения закуплены недостающее оборудование, оргтехника, мебель и реализованы многие другие положительные инициативы на общую сумму финансирования 12,4 млн рублей без учета средств, выделенных на развитие поселка в текущем году.Интересно, что в этом году на различные социальные программы небольшого поселения, где проживает порядка 185 человек, компания выделила 4,7 млн рублей. Речь идет о первостепенных проблемах Россошино, на их решение в местном бюджете не хватает средств. Главе МО СП «Усойское эвенкийское» Светлане Казаченко удалось сразу же установить рабочую коммуникацию с руководством предприятия для конструктивного решения злободневных вопросов поселка.- Мы рады, что компания слышит нас. Помогает и словом, и делом в любой сложной ситуации, - говорит Светлана Казаченко.7 февраля 2020 года между АО «ЗГРП» и МО СП «Усойское эвенкийское» подписано новое социально-экономическое соглашение.- При составлении соглашения учитываются те проблемы, на решение которых бюджетных средств не хватает. Мы составляем списки первоочередных нужд, а затем благодаря финансовой поддержке наших социальных партнеров – ЗГРП – оказывается адресная поддержка организациям и жителям поселения, попавшим в трудную ситуацию, - рассказывает Светлана Казаченко.К примеру, одиноким пенсионерам помогают с закупкой дров, приобретением кирпича. Многодетным семьям – со стройматериалами. Также ЗГРП постоянно выделяет средства семьям, где есть детки, имеющие серьезные проблемы со здоровьем.- Так, некоторым помогли с оплатой проезда до Улан-Удэ, Читы, Москвы, где потом организовано медобследование или проведены операции деткам, - говорит глава поселения.Компания адресно помогает и студентам. И, конечно, на особом счету помощь в организации мероприятий к 9 Мая. ЗГРП также сотрудничает с местной школой, пожарной охраной, фельдшерско-акушерским пунктом и службой ЖКХ.- Если приводить примеры решения острых вопросов, то в этом году для наших пожарных закупили спецодежду, а также выделили деньги на ремонт и восстановление пожарной машины АРС-14. Купили новую карету «скорой помощи», привезли средства индивидуальной защиты для Россошинского ФАП. Приобретены трубы для ремонта теплотрассы, а также выделены средства для замены электропроводки в центральной котельной. В пищеблоке начальной школы в Россошино начались ремонтные работы. Проведены работы по замене отопления, окон, ремонт прачечной, установке дополнительной печи. Финансирование ведется как из средств местного бюджета, так и спонсорских средств ЗГРП, - отмечает Светлана Казаченко.При этом АО «ЗГРП» не только оказывает финансовую поддержку населению, но и помогает малому бизнесу в рамках запущенной в 2019 году социальной программы по созданию рабочих мест в поселке.- В этом году предприятие предоставило льготное кредитование для приобретения оборудования для пошивочного цеха, а также сельскохозяйственной техники: трактор «Беларус 82.1», прицеп тракторный и погрузчик. На рассмотрении находится заявка на создание фермерского хозяйства крупного рогатого скота. Таким образом, создаются малые предприятия на основе бизнес-проектов местных жителей, а спрос на их продукцию обеспечен, прежде всего, потребностями вахтового поселка ЗГРП в дровах, мясе, постельном белье и пр.Регулярно компания помогает и с ремонтом дорог, говорят в администрации поселения Россошино. На 2021 год запланировано возведение спортивной детской площадки для местных ребятишек.Отметим, крупная компания уже шестой год занимается в Бурятии добычей нефрита, изучением и геологической разведкой месторождений Бурятии и реализует заметную социальную программу в различных сферах жизни республики. Ежегодно компания платит налоги в размере более 200 млн рублей и стабильно находится на втором-третьем месте по платежам в республиканский бюджет. Предприятие подписало соглашение о сотрудничестве с Министерством спорта на 5,4 млн рублей, став генеральным партнером Федерации вольной борьбы республики. Постоянную помощь компания оказывает малочисленным народам Бурятии, развивает в Баунтовском районе оленьи фермы, строит борцовские юрты. Предприятие активно помогает в восстановлении дацанов, а также детским учреждениям на территории всей республики.По итогам Всероссийского конкурса ЗГРП вошло в число лучших предприятий социальной эффективности «За участие в решении проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности в организациях непроизводственной сферы».Валентин Соколов, «Номер один»Фото: администрации СП «Усойское эвенкийское»