Сильные дожди вновь надвигаются на Бурятию

Специалисты МЧС советуют соблюдать меры осторожности



Бурятия 7-9 августа окажется в зоне влияния южного циклона. В большинстве районов ожидаются дожди, местами – сильные, сообщает Главное управление МЧС по республике со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Специалисты чрезвычайного ведомства рекомендуют быть внимательными, осторожными и напоминают телефон пожарно-спасательной службы «101».



Из-за сложной гидрологической обстановки уже введен режим «повышенной готовности» в Бичурском районе. В нем уже немного подтопило село Подгорное в результате подъема уровня воды на реке Чикой. В связи с прогнозируемым подъемом уровня воды в Чикое организованы дополнительные мероприятия в сельском поселении «Топкинское» по мониторингу, сбору, передаче информации и готовности работы пункта временного размещения.



При повышении уровня воды реки Чикой в зоне подтопления может также оказаться населенный пункт Чикой Кяхтинского района. В зоне риска находится защитная дамба. Уровень критической отметки на реке составляет 400 см. Сегодня по состоянию на 12:00 (местного времени) уровень на гидропосту Чикой-Чикой составляет 356 см.



В целях недопущения подтопления населенного пункта ведется укрепление тела дамбы. Задействовано шесть человек и четыре единицы техники, в том числе большегрузные самосвалы и фронтальный погрузчик. Для координации действий в село Чикой выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятии и администраций Бичурского и Кяхтинского районов.



Фото: 03.mchs.gov.ru

