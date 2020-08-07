На дороге в Бурятии целый год провисел неправильный знак

Для его замены потребовалось вмешательство прокуратуры





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2019 года в Бичурском районе после капитального ремонта был введен в эксплуатацию участок автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. «Куратором» этой дороги выступает Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия (Бурятрегионавтодор).

«Проверкой установлено, что в нарушение ГОСТа «Технические средства организации дорожного движения» на участке установлен неверно изображенный дорожный знак. Это создает угрозу безопасности дорожного движения», рассказали в надзорном ведомстве.Прокурор района внес руководителю Бурятрегионавтодора представление. По результатам его рассмотрения произведена замена дорожного знака на соответствующий ГОСТу.Фото: «Номер один»