На дороге в Бурятии целый год провисел неправильный знак

Для его замены потребовалось вмешательство прокуратуры
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2019 года в Бичурском районе после капитального ремонта был введен в эксплуатацию участок автодороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта. «Куратором» этой дороги выступает Управление региональных автомобильных дорог Республики Бурятия (Бурятрегионавтодор).
«Проверкой установлено, что в нарушение ГОСТа «Технические средства организации дорожного движения» на участке установлен неверно изображенный дорожный знак. Это создает угрозу безопасности дорожного движения», рассказали в надзорном ведомстве.
Прокурор района внес руководителю Бурятрегионавтодора представление. По результатам его рассмотрения произведена замена дорожного знака на соответствующий ГОСТу.
Фото: «Номер один»
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