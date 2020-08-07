07.08.2020
В Бурятии прирост заболевших COVID-19 за неделю составил 6%

В Бурятии прирост заболевших COVID-19 за неделю составил 6%

В республике общее число выявленных случаев коронавируса достигло 4345

В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4345. Это на  29 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ -  2446 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3635 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из  29 новых случаев COVID-19: 16 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 1027 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 310  больных. Из них 14 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении -  356   пациентов.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четыре, на ИВЛ - один 80-летний пациент.  В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся  12 человек, старше 65 лет - восемь, на ИВЛ один больной, старше 65 - нет.

В четырех обсерваторах находится  45 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от  1980 человек, с нарастающим итогом – от 249 423 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике  имеются в достаточном количестве.

В Бурятии по итогам недели прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 6%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.  По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Амурская область занимают пятое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 30 июля прирост выявленных случаев коронавируса составлял 7%.

Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Сахалинской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован в Забайкальском крае - на 2%.

По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается более 870 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Индия, на втором - Бразилия. Первое место по заболеваемости занимает США – 4 975 284 человека.

Фото: pixabay.com

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