В Бурятии прирост заболевших COVID-19 за неделю составил 6%

В республике общее число выявленных случаев коронавируса достигло 4345



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4345. Это на 29 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ - 2446 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3635 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 29 новых случаев COVID-19: 16 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 1027 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 310 больных. Из них 14 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 356 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четыре, на ИВЛ - один 80-летний пациент. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 человек, старше 65 лет - восемь, на ИВЛ один больной, старше 65 - нет.



В четырех обсерваторах находится 45 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1980 человек, с нарастающим итогом – от 249 423 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 6%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия и Амурская область занимают пятое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 30 июля прирост выявленных случаев коронавируса составлял 7%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Сахалинской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 18%. Наименьший прирост зафиксирован в Забайкальском крае - на 2%.



По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается более 870 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Индия, на втором - Бразилия. Первое место по заболеваемости занимает США – 4 975 284 человека.



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