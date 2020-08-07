Военные раскрыли тайну движения бензовозов по Бурятии

Соединения материально-технического обеспечения ВВО проводят учения



В Бурятии на одном из специализированных полигонов Восточного военного округа стартовало масштабное тактико-специальное учение с военнослужащими соединения материально-технического обеспечения округа (МТО), сообщила пресс-служба ВВО.



В рамках учения подразделения отработают комплекс задач по всестороннему обеспечению войск. Особое внимание будет уделено функционированию подвижных ремонтных мастерских для обслуживания тяжелой гусеничной техники, в том числе танков Т-72Б3. Кроме того, военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию ремонтно-слесарных и танкоремонтных мастерских.



В полевых условиях будет развернут специализированный хлебозавод, который способен выпекать в сутки до 12 тонн хлеба.



Помимо этого будет развернута база материально-технического обеспечения, военнослужащие отработают задачи по доставке грузов различного назначения передовым подразделениям с использованием грузовых автомобилей.



Также, личный состав бригады МТО проведет магистральный трубопровод и оборудует район массовой заправки топливом в походных условиях, с возможностью одновременно обеспечивать горючим до 20 единиц различной техники.



Всего к учению привлекается более 1 тысячи военнослужащих и свыше 300 единиц автомобильной и специальной техники. Именно ее движение по автотрассам в направлении Баргузинского и Курумканского районов вызвало небольшой ажиотаж в соцсетях Бурятии. На этих дорогах большое передвижение военных – редкость.



Фото: structure.mil.ru

