В Бурятии клещи покусали более 3100 человек

Зарегистрировано 54 случая заболевания инфекциями, которые передаются паразитами



В Бурятии за медицинской помощью по поводу укусов клещей с начала их активности весной уже обратились 3116 человек. Среди них - 32% детей, сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.



Укусы зарегистрированы в 21 районе республики и в Улан-Удэ. Зарегистрировано 54 случая заболевания инфекциями, передающимися клещами: клещевым вирусным энцефалитом - 25, клещевым бореллиозом – 11, клещевым риккетсиозом - 17, моноцитарным эрлихиозом человека – 1.



Центр гигиены и эпидемиологии Бурятии проводится противоклещевые обработки с контролем их качества и эффективности. В текущем сезоне обработано более 1900 гектаров мест массового отдыха и пребывания населения, летних оздоровительных и образовательных организаций.



Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, привито более 59 тысяч человек.



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