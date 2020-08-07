В Бурятии за нарушение «антиковидных» правил закрыли еще одно кафе

В заведении были созданы все условия для заражения персонала и посетителей



В Бурятии приставы приостановили на 30 суток работу кафе, расположенного на улице Советская в Бичуре. Этому предшествовала проверка заведения сотрудниками Роспотребнадзора, которые выявили там ряд грубых нарушений.

Как сообщили в УФССП Бурятии, в закрытых помещениях кафе отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха. Для посетителей не были созданы условия для мытья рук и их обработки кожными антисептиками. Из-за отсутствия моечных раковин не обеспечивалось качественное мытье и дезинфекция кухонной посуды.



Кроме того владелец кафе не обеспечил персонал пятидневным запасом масок и перчаток. Также они работали без соответствующего гигиенического обучения.



Протокол об административном правонарушении передали в районный суд, который признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. По решению суда деятельность пункта общественного питания приостановлена на 30 суток.



В связи с возможной угрозой жизни и здоровью граждан приставы немедленно выехали в кафе для исполнения судебного решения. Заведение опечатано, а его собственник предупрежден об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления работы.



Отметим, это уже далеко не первое заведение в Бурятии, работу которого останавливают за нарушение «антиковидных» правил. Так буквально на днях в Улан-Удэ



Фото: «Номер один» Как сообщили в УФССП Бурятии, в закрытых помещениях кафе отсутствовали устройства для обеззараживания воздуха. Для посетителей не были созданы условия для мытья рук и их обработки кожными антисептиками. Из-за отсутствия моечных раковин не обеспечивалось качественное мытье и дезинфекция кухонной посуды.Кроме того владелец кафе не обеспечил персонал пятидневным запасом масок и перчаток. Также они работали без соответствующего гигиенического обучения.Протокол об административном правонарушении передали в районный суд, который признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. По решению суда деятельность пункта общественного питания приостановлена на 30 суток.В связи с возможной угрозой жизни и здоровью граждан приставы немедленно выехали в кафе для исполнения судебного решения. Заведение опечатано, а его собственник предупрежден об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления работы.Отметим, это уже далеко не первое заведение в Бурятии, работу которого останавливают за нарушение «антиковидных» правил. Так буквально на днях в Улан-Удэ прикрыли гриль-бар «Шашлыкофф» на улице Терешковой. При этом заведение оштрафовали на 200 тысяч рублей.Фото: «Номер один»