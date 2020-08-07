В Бурятии не выявлен вирус африканской чумы свиней

Однако меры по профилактике АЧС усилены из-за ситуации в Красночикойском районе Забайкалья



В Бурятии усилены меры по профилактике африканской чумы свиней и исключению возможности заноса вируса АЧС из неблагополучной территории Красночикойского района Забайкальского края, сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В частности, ужесточен контроль за перевозкой свиней и продукции свиноводства железнодорожным транспортом. В пунктах пропуска на границе с Монголией, где АЧС впервые была зарегистрирована в январе прошлого года, на постоянной основе проводится работа по выявлению продукции, подлежащей ветеринарному контролю.



В июле текущего года специалисты управления проконтролировали транзитные перевозки 8 партий свинины весом 123,7 тонны из Польши в Монголию, а при экспортных перевозках - 22 партии весом 345,6 тонны свинины в Монголию из Московской, Новосибирской, Томской областей и Удмуртии. Нарушений не выявлено. Продукция из свинины из Монголии в Бурятию не поступала.



Совместно с сотрудниками МВД организованы рейды в приграничных с Забайкальским краем Бичурском и Кяхтинском районах. Здесь проверяются несанкционированные места торговли с целью выявления незаконной реализации свиней и продукции свиноводства, нарушения правил выгула свиней в личных подсобных хозяйствах. Кроме того, проводится постоянная разъяснительная работа с населением об опасности АЧС и мерах по предотвращению заноса и распространения вируса на территории региона.



С начала года в рамках плана эпизоотического мониторинга региональное управление Россельхознадзора с целью выявления генома вируса АЧС отобрало в Бурятии и направило в ведомственную лабораторию 561 пробу от домашних свиней. По результатам исследований вирус АЧС не обнаружен.



Фото: Россельхознадзор

