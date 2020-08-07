Кафе в Улан-Удэ закрыли за проведение банкета

В заведении нашли и другие нарушения «антиковидных» ограничений





Роспотребнадзор Бурятии выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе «Очаг», расположенном на ул. Белинского в Улан-Удэ.

Как сообщили в ведомстве, в нарушение действующих ограничений в заведении был проведен банкет, в котором участвовали более 60 человек. Кроме того, владельцы кафе не смогли предоставить медицинские справки об отсутствии у персонала контакта с больными новой коронавирусной инфекцией. В заведении не проводилось обеззараживание воздуха в закрытых помещениях с постоянным нахождением работников, осуществлялся неправильный сбор и утилизация использованных одноразовых масок, не соблюдался режим мытья и дезинфекции посуды.По результатам рассмотрения административного дела суд постановил приостановить работу «Очага» на срок до 90 суток.Фото: «Номер один»