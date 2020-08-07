Житель Улан-Удэ забрал у знакомой дорогой гаджет «на время»

Однако к уголовной ответственности он привлекается за грабеж



В Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска Октябрьского района задержан 29-летний подозреваемый в грабеже. В конце июля безработный мужчина пришел на работу к своей 33-летней знакомой. В ходе возникшей ссоры он открыто похитил со стола ее сотовый телефон и скрылся.



«Ущерб составил более 80 тысяч рублей. На контакт с женщиной он не выходил, поэтому она обратилась в полицию», - сообщили в МВД по Бурятии.



Через несколько дней, одумавшись, злоумышленник вернул похищенный гаджет хозяйке, однако вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска. Как мужчина пояснил полицейским, сотовым телефоном он планировал пользоваться некоторое время.



Возбуждено уголовное дело. Дознание продолжается.



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