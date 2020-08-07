Вековая традиция партнерства

Торгово-экономический техникум Буркоопсоюза стал кузницей кадров для республики





Бурятская потребительская кооперация и Улан-Удэнский торгово-экономический техникум Буркоопсоюза вот уже на протяжении 90 лет неразрывно связаны плодотворным сотрудничеством в области подготовки квалифицированных кадров и вместе могут гордиться яркими страницами биографии учебного заведения, именами тех, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня.

Начиналось все в далеком 1930 году, когда по решению Совета Народных Комиссаров СССР и Правления Центросоюза СССР в ознаменование Международного дня кооперации в городе Троицкосавске (ныне г. Кяхта) открылся кооперативный техникум с трехгодичным сроком обучения на двух отделениях: планово-экономическом и учетном.В первые годы работы учебного заведения учащимися техникума стали практические работники, ударники труда, командированные на учебу кооперативными организациями. Первый выпуск плановиков-экономистов в количестве 15 человек состоялся в 1933 году в Троицкосавске.Через три года, в 1933 году, в связи с 10-летним юбилеем республики принято решение о переводе техникума в Верхнеудинск. В начале 1937 года коллектив учебного заведения переехал в деревянный двухэтажный корпус, выстроенный на Батарейной площади. Техникум сыграл большую роль в деле подготовки работников для системы потребкооперации: за годы первых пятилеток подготовлено значительное число счетоводов, бухгалтеров, продавцов, работников общественного питания для Сибири и Дальнего Востока.В годы войны на фронт ушли многие преподаватели и учащиеся техникума. Многие из них отличились в боях и отмечены наградами.Несмотря на трудности военного времени, техникум не прекращал работу. В здании учебного корпуса разместился госпиталь для эвакуированных бойцов, а учащиеся техникума занимались в неприспособленных помещениях. Не хватало оборудования, мебели, учебников и учебных принадлежностей, но техникум продолжал ковать кадры для системы потребительской кооперации Бурятии.Преподаватели, учащиеся и служащие техникума внесли свои личные сбережения в сумме 55 тыс. рублей на строительство танка «Улан-Удэнский кооптехникум», за что получили благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.В послевоенное время основным источником пополнения кадров системы Буркоопсоюза продолжал оставаться техникум. Контингент учащихся ежегодно расширялся, открыто заочное отделение, расширялась учебная и материально-техническая база техникума. Также учебное заведение готовило кадры для организаций потребительской кооперации Приморского и Красноярского краев, Тувинской АССР. Выпускники успешно трудились на предприятиях Иркутской и Читинской областей, Карело-Финской АССР, Белоруссии, внося свой вклад в восстановление разрушенного войной народного хозяйства.В ноябре 1988 года правление Буркоопсоюза назначило директором Эрдэня Дамниновича Парпаева, который возглавлял учебное заведение 21 год.Огромная заслуга всего коллектива, его руководителя и учредителя техникума - Бурятского республиканского союза потребительских обществ - в том, что в трудные перестроечные годы техникум сохранился как кооперативное образовательное учреждение и успешно вошел в рыночную экономику, став первым негосударственным образовательным учреждением в республике.На протяжении нескольких лет техникум являлся неизменным победителем в рейтингах среди средних профессиональных учебных заведений Республики Бурятия и входил в число лидеров средних профессиональных образовательных учреждений системы потребительской кооперации России.В апреле 2009 года директором Улан-Удэнского торгово-экономического техникума Буркоопсоюза назначается Дмитрий Цыдендамбаевич Мункуев, который управлял учебным заведением десять лет. В эти годы техникум успешно проходит целый ряд аккредитационных экспертиз и проверок, открываются новые специальности.Главная задача коллектива – устойчивое повышение уровня подготовки специалистов, востребованных рынком труда. Используются современные педагогические и информационные технологии.В 2010 году в связи с 80-летием со дня образования учебное заведение за вклад в развитие потребительской кооперации России награждено высшей наградой Центросоюза – орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России».В этот период формируется механизм кадрового партнерства, направленный на усиление имиджа техникума, индивидуальной привлекательности и активного участия работодателей в подготовке специалистов среднего звена.Техникум становится кадровым партнером для предприятий оптовой и розничной торговли, транспортных компаний и сферы финансовых услуг Улан-Удэ, обеспечивающий совместную реализацию образовательных программ для региона на принципах дуального обучения.Заключено более 60 договоров о сотрудничестве с работодателями, с фирмами и торговыми компаниями города Улан-Удэ, Торгово-промышленной палатой РБ, Сибирским университетом потребительской кооперации и др.С 2012 года техникум становится оператором Национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» (организаторы Центросоюз РФ, Ассоциация образовательных учреждений потребительской кооперации, группа проектов «Карьера в России).Согласно постановлению правительства Республики Бурятия, с 2013 года техникум становится участником публичного конкурса среди образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Бурятия на получение субсидии по финансовому обеспечению выполнения государственного задания по специальностям: «Экономика и бухгалтерский учет», «Товароведение и экспертиза качества товаров», «Коммерция», «Операционная деятельность в логистике».В связи с присоединением к движению «Ворлдскиллс Россия» в 2012 году техникум является региональным оператором открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Бурятия по компетенции «Предпринимательство», имеет подтверждение с надежной и положительной репутацией.За успешное проведение мероприятий и в IV, V, VI Открытых региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» («Ворлдскилс Россия») Республики Бурятия награжден дипломами, наградами, благодарностями, премиями, почетными грамотами.Студенты техникума заняли первые места по компетенции «Предпринимательство», два вторых места по компетенции «Администрирование отеля» среди профессиональных образовательных организаций Республики Бурятия.В октябре 2019 года в связи с уходом из жизни Д.Ц. Мункуева по распоряжению Совета Буркоопсоюза директором техникума назначена Ирина Николаевна Димова.В 2019 год Улан-Удэнский торгово-экономический техникум Буркоопсоюза награжден дипломом лауреата Национального конкурса «Лучшие техникумы Российский Федерации-2019» за высокую профессиональную подготовку студентов.В ноябре 2019 года техникум заключил договор до 2024 года о сотрудничестве с Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы»» («Ворлдскиллс Россия») в рамках реализации программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан пенсионного и предпенсионного возраста по компетенции «Предпринимательство», проводимого среди квалифицированных участников закупки. Переподготовку прошли 132 слушателя.По линии Министерства просвещения РФ, АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Союза «Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») техникум с декабря 2019 года является оператором проекта «Билет в будущее» в целях активного освоения школьниками, студентами, преподавателями, партнерами профессиональных и предпринимательских компетенций, повышающая их конкурентоспособность на рынке труда.В образовательной организации активно проводятся студенческие форумы, круглые столы, семинары, тренинги, мастер-классы, открытые уроки для школьников, реализуются программы по наставничеству, проводятся конкурсы для субъектов малого и среднего предпринимательства.По результатам защиты Стратегии развития внедрения механизмов партнерства между образовательными организациями Российской Федерации, бизнесом и молодежью в подготовке кадров в регионе заключено соглашение о сотрудничестве с Научно-образовательным благотворительным фондом «Интеллектуальный альянс» г. Москва, о достижении устойчивых результатов в развитии оператора с учетом ключевых компетенций и стратегии развития региона и национальных проектов в сфере труда и образования до 2025 года.«Улан-Удэнский торгово-экономический техникум» Буркоопсоюза плодотворно сотрудничает с Центрами занятости населения Республики Бурятия и проводит подготовку и переподготовку безработных граждан Республики Бурятия.В мае 2020 года техникум успешно прошел конкурсный отбор в целях формирования перечня исполнителей, претендующих на оказание услуг по проведению мероприятий Центра предпринимательства «Мой бизнес» Республики Бурятия.За годы существования техникум подготовил для экономики республики и потребительской кооперации тысячи дипломированных специалистов, в настоящее время работающих в разных сферах экономики России.Крепкие традиции в подготовке специалистов формировались десятилетиями в результате творческого труда педагогов нескольких поколений. Сегодня образовательный процесс обеспечивает квалифицированный педагогический коллектив, использующий передовые технологии. Укрепляется материально-техническая база.Руководством Бурятского республиканского союза потребительских обществ и администрацией техникума отработаны механизмы сотрудничества, определены приоритетные направления.- Техникум сегодня — это кузница кадров для потребительской кооперации, малого и среднего бизнеса нашей республики, - отмечает председатель Совета Буркоопсоюза, депутат Улан-Удэнского горсовета Долгор Норбоева. - Коллективы наших потребительских обществ в последние годы активно обновляются. Мы делаем все для того, чтобы открывать дорогу молодым, энергичным, в хорошем смысле амбициозным специалистам, создаем условия для их профессионального и личностного роста. Учащиеся, выпускники торгово-экономического техникума могут уверенно смотреть в будущее и рассчитывать на достойное трудоустройство в системе потребительской кооперации Бурятии. Сердечно поздравляю со славным юбилеем всех, чья судьба, работа, образование связаны с торгово-экономическим техникумом. Уверена, что наши дальнейшие совместные усилия приумножат его достижения.Коллектив торгово-экономического техникума, со своей стороны, искренне признателен руководству Буркоопсоюза, потребительских обществ Бурятии за постоянную помощь в решении вопросов материально-технического обеспечения, прохождения производственной практики и последующего трудоустройства учащихся, социальной поддержки коллектива.Валентин Соколов, «Номер один»Фото: предоставлено пресс-службой техникума