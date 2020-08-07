В Бурятии убийцам волков заплатили миллион

С начала года в республике уничтожено уже больше трехсот серых хищников





Власти республики подталкивают охотников заниматься работой по регулированию численности волков и лисиц. В этом видят один из способов борьбы с распространением бешенства плотоядных, которое в последние годы стало довольно часто встречаться.

На основании протокола противоэпизоотической комиссии при правительстве Республики Бурятия определено объявить угрожаемой зоной по бешенству животных территории Заиграевского района и города Улан-Удэ. Также, по данным Управления ветеринарии на 20.07.2020 года, выявлен антиген вируса бешенства в патматериале от трупа лисы, обнаруженной в Заиграевском районе, напоминают о последних событиях в Бурприроднадзоре.В этом году мероприятия по регулированию числа волков и лис проводятся усиленно.Дополнительно принимаются решения о регулировании и производится выдача бланков на добычу волка. Добыча волка с начала 2020 года разным способом составляет 318 особей, сообщают из Бурприроднадзора.Интерес бурятских волчатников стимулируют выплатой вознаграждения в 5 тыс. рублей за каждого «отрегулированного» волка, независимо от возраста и пола хищника. За 239 особей награда уже выплачена – 1,195 млн рублей.Кроме добычи серого хищника в рамках регулирования численности, существует добыча при любительской, спортивной охоте. В 2020 году так добыто 32 волка.Популяция волка в Бурятии сегодня оценивается в 1398 особей. Лисиц в республике - 2339. С 2017 года популяция уменьшилась в два раза. Против этого вида, одного из главных потенциальных разносчиков бешенства, тоже развернута активная работа. Сейчас в регулировании численности лисиц задействовано около 150 человек.Добыто лисицы в 2020 году различными способами 252 особи, отмечают в Бурприроднадзоре.Как и в случае с волками, помимо отстрела по линии регулирования численности, на лисиц ведется любительская, спортивная охота. Там тоже добывается масса лисиц.Служба информации, «Номер один»Фото: pixabay.com