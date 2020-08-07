Льготная дезинфекция популярна у бизнеса Бурятии

Более 90% потенциальных получателей подали заявление на получение субсидии



Предприниматели Бурятии подали 2 845 заявлений на получение единоразовой безвозмездной субсидии для проведения профилактических и дезинфекционных мероприятий, сообщили в пресс-службе правительства республики.



По данным налоговой службы, на 5 августа 1 386 заявившихся представителей бизнеса уже получили денежные выплаты. В целом им на сегодняшний день перечислено 42 миллиона рублей субсидий.



«Общее количество потенциальных получателей субсидии в Бурятии составляет 3072 субъекта бизнеса. Из них 3018 получателей – это представители малого и среднего предпринимательства, 54 – социально-ориентированные организации. Таким образом, на сегодняшний день свыше 90% потенциальных получателей в Бурятии подали заявления на получение субсидии на дезинфекцию. Порядка 45% получили денежные выплаты», - отмечают в пресс-службе УФНС России по Бурятии.



Напомним, размер субсидии составляет 15 тысяч рублей, сумма текущих расходов на число работников по состоянию на май 2020 года – по 6,5 тысячи рублей. Таким образом, индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, получают минимум - 15 тысяч рублей.



Проверить, имеет ли право бизнес на новую субсидию, можно на сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Получите субсидию на профилактические и дезинфекционные мероприятия». Также через портал можно отследить ход рассмотрения заявления. Заявления на предоставление субсидий принимаются с 15 июля по 15 августа включительно.



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