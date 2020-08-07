В Бурятии найдено тело пропавшего всадника

Разыскиваемый в Баунтовском эвенкийском районе Цырен-Дондоп Гатапов погиб
В Бурятии днем 6 августа на берегу реки Монгой, в 7 километрах от одноименного поселка, обнаружено тело разыскиваемого Цырен-Дондопа Гатапова. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства смерти мужчины, сообщили в республиканском МВД.
Как сообщал «Номер один», 25 июля в 16:30 мужчина 1982 года рождения уехал из дома на лошади в местность «Карафтит» в 22 км юго-восточнее поселка Монгой, где расположен гурт для выпаса крупного рогатого скота. Спустя несколько дней лошадь, на которой выехал пропавший, вернулась домой.
Фото: pixabay.com
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