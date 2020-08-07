Работник ЛВРЗ внесен на «Доску Почета наставников России»

Проект «Центрального института труда» за короткое время вырос в общероссийскую акцию поощрения лучших наставников



Фотопортрет Александра Афанасьева - бригадира, слесаря по ремонту подвижного состава цеха «Модуль-2» Улан-Удэнского ЛВРЗ, занял место на «Доске Почета наставников России» среди 257 наставников, представляющих предприятия из 49 регионов страны, сообщили в пресс-службе предприятия.



Лучший наставник ЛВРЗ, неоднократный победитель заводских конкурсов профмастерства работает на заводе с 1981 года. Еще будучи студентом, в ремонтно-строительное управлениеплотником, где и начался его трудовой путь. Он любит свою работу и с удовольствием брал и берет под свое «крыло» новых работников и становится для них учителем, примером для подражания.



«Молодежь приходит на завод разная, к каждому нужен свой индивидуальный подход. Показать, поставить задачу – проверить, как выполняется задание. Объяснить, если не получается. Проконтролировать работу, и, если возникают недопонимания, решить их мирным путем - это не самый простой, но очень действенный алгоритм во взращивании настоящего специалиста, – рассказывает Александр Афанасьев. – Все это нужно донести до учеников, чтобы в дальнейшем они стали достойной сменой. Поэтому каждого нужно заинтересовать профессией, которая имеет не только плюсы, но и минусы. Главная задача, чтобы ученик остался на заводе с желанием работать и со временем смог превзойти своего учителя».



По словам коллег, Александр Федорович пользуется уважением в коллективе, он хороший руководитель, надежный и отзывчивый человек, всегда придет на помощь в трудную минуту. Если на работе он строгий, но справедливый руководитель, то дома – любящий муж, заботливый отец и добрый дедушка. У Александра Федоровича большая и очень дружная семья. У них с женой двое детей и трое замечательных внучат.



Проект «Доска Почета наставников России» создан «Центральным институтом труда» в апреле 2020 году в качестве инструмента нематериальной поддержки трудовых коллективов предприятий России, в условиях пандемии COVID 19. За короткое время проект вырос в общероссийскую акцию выявления и нематериального поощрения лучших наставников предприятий России. Число предприятий, представивших своих наставников для размещения на «Доске Почета наставников России» постоянно растет.



Некоммерческое партнерство «Центральный институт труда» (ЦИТ) - профессиональное объединение наставников на рабочем месте, созданное в 2016 году, с целью развития института наставничества в России.

Штаб-квартира «ЦИТ» расположена в Екатеринбурге.



Фото: ЛВРЗ

