Депутат Хурала Бурятии призвал открыть аттракционы и бассейны

«Дети в парках гуляют, а заняться им нечем», отметил Игорь Марковец







Председатель Комитета по социальной политике Хурала Бурятии Игорь Марковец принял участие в заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе парламента, депутат предложил официально разрешить спортсменам проводить занятия организованными группами до 30 человек на спортивных площадках в парках.

- Конечно, с соблюдением всех мер безопасности и социальной дистанции. В других регионах проводятся спортивные марафоны, а мы до сих пор в этом ограничены. Кроме того, мы предлагаем разрешить работу аттракционов. Детей в парках гуляет много, но заняться им нечем, - отметил Игорь Марковец.Парламентарий также обратил внимание на то, что бассейны до сих пор закрыты, в то время как общественные бани работают.- Надо дать возможность людям заниматься спортом в бассейне, пусть и в ограниченном количестве, с контролем температуры, соблюдением других мер, - сказал он.После обсуждения было принято решение вернуться к рассмотрению этих вопросов на следующем заседании штаба с учетом мнения Роспотребнадзора.Фото: «Номер один»