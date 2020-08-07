В Бурятии сильным ливнем подтоплено село Десятниково

Заилены 23 двора, частично затоплены подвалы, повреждены заборы
В Бурятии подтоплены приусадебные участки в селе Десятниково Тарбагатайского района. Сильный дождь, выпавший прошедших накануне, привел к сходу дождевых вод с гор. Также произошло подтопление участка федеральной трассы Иркутск-Улан-Удэ-Чита, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
В Десятниково выехала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. По результатам обследования выявлено, что при сходе воды, ливневая канализация на этом участке федеральной трассы не справилась с потоком воды. В результате произошел перелив воды через участок федеральной автодороги Р-258 в районе 505-506-го километра слоем 10 сантиметров. Движение по автодороге не прерывалось.
В настоящее время вода с дорожного полотна ушла, повреждений нет. Заилено 23 участка деревни, частично затоплены подвалы, повреждены заборы. В домах над уровнем пола воды нет.
Участки расчищают местные жители при содействии администрации сельского поселения «Десятниковское». На месте работает тяжелая техника. Всего участвуют 20 человек и семь единиц техники.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Бурятия и администрации села. Оно пострадало от ливня второй раз за нынешнее лето. Первый потоп произошел 12 июля.
Десятниково, в котором живут потомки старообрядцев, переселенных в Сибирь в XVIII веке, с 2015 года входит в число самых красивых деревень России.
Фото: 03.mchs.gov.ru
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