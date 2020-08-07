Поиски Ан-2 в Восточных Саянах вновь осложняет погода

Всего за время поисков проведено более 70 вылетов авиабортов, они облетели более тысяч квадратных километров



В Восточных Саянах сегодня продолжаются поиски самолета Ан-2, бесследно исчезнувшего вечером 19 июля. Экипажи воздушных судов выполняют визуальный поиск Ан-2 по наиболее вероятным маршрутам в соответствии с метеоусловиями и рельефом местности, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС Бурятии.



«Наземные группы проверяют участки местности, которые покрытые лесом и не просматривается с воздуха. На сегодняшний день поисковые операции проводятся по двум наиболее вероятным направлениям. Поисковые операции осложняются погодными условиями, которые не позволяют ежедневно применять авиацию, а также, труднодоступностью горных районов поиска», - рассказывает Евгений Радикальцев, заместитель руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС, находящийся на месте поисков.



В минувшие сутки поиск вели четыре сводные группы наземной группировки по четырем маршрутам. Всего - 45 человек из Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, Забайкальской авиабазы охраны лесов и МЧС. Наземная группировка обследовала 41 квадратный километр. Поиск результатов не дал.



Всего за время поисков проведен 71 вылет семью авиабортами (два вертолета Ми-8 и вертолет Робинсон R-66, самолеты Ан-2 и Ан-26). Площадь обследованной территории составляет 25 485 квадратных километров.

Проведено 8 полетов беспилотным летательным аппаратом минобороны России. Время налета составило 25 часов, оследованная площадь - 1437 квадратных километров. Наземной группировкой обследовано 324 квадратных километра.



Напомним, вечером 19 июля самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс» вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. Однако в установленное время экипаж на связь не вышел. По предварительным данным, воздушное судно совершало облет Тункинского и Окинского районов для определения областей химической обработки лесов от сибирского шелкопряда. На его борту находились два члена экипажа и четыре пассажира (члены экипажей других воздушных судов авиакомпании «Феникс», они в дальнейшем должны были принять участие в авиационно-химических работах). Пока поиски пропавшего самолета результатов не дали. Спасательная операция осложняется неблагоприятными погодными условиями и сложным рельефом местности: горами и глухой тайгой.



Сейчас самолет ищут в двух районах Бурятии в двух районах Иркутской области.



Фото: 03.mchs.gov.ru

