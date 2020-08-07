В Забайкалье суд запретил жителю КНР заниматься лесной промышленностью

Гость из Поднебесной посредничал в передаче крупной взятки железнодорожникам



В Забайкалье суд запретил 57-летнему жителю КНР полтора года заниматься деятельностью, связанной с лесной промышленностью и оштрафовал его на 2 миллиона рублей. Он признан виновным в «посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере» (статья 291.1 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



Следствием и судом установлено, что в 2018 году подсудимый выступил посредником в даче грузоотправителем пиломатериалов взятки в размере 800 тысяч рублей приемосдатчикам груза и багажа железнодорожной станции Могзон Забайкальской железной дороги. Взятка давалась за незаконные действия по сокрытию выявленных при контрольной перевеске железнодорожных вагонов фактов их перегруза, влияющих на безопасность движения железнодорожного транспорта.



Фото: «Номер один»

