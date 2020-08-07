В Улан-Удэ без горячей воды до 21 августа остался микрорайон Стеклозавода

Котельная поселка остановлена на ремонт по графику, утвержденному администрацией города



В Улан-Удэ сегодня остановлена на ремонт котельная поселка Стеклозавод в соответствии с графиком, утвержденным администрацией города. Перерыв в работе котельной продлится до 20 августа, сообщила пресс-служба ТГК-14.



В рамках подготовки котельного комплекса к следующему отопительному периоду на котельной специалисты «Улан-Удэнского энергетического комплекса» проведут работы по капитальному ремонту вспомогательного оборудования. За две недели теплоэнергетики отремонтируют трубопроводы, а также бак исходной воды, объемом более 400 кубометров и весом 19 тонн.



На котельной уже завершен капитальный ремонт насосного оборудования, установлены три новых насоса взамен устаревших.



Теплоэнергетики приступят к поэтапному подключению горячего водоснабжения с 21 августа. При этом поступление горячей воды в квартиры потребителей будет зависит от удаленности от котельной, этажности домов, состояния внутридомовых инженерных коммуникаций, а главное - готовности управляющей компании к подключению жилого дома.



Фото: ТГК-14



