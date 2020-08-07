В Улан-Удэ на сэкономленные деньги отремонтируют еще две дороги

Ремонт одной из них уже начался





В этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в столице Бурятии ремонтируется 27 участков дорог. По итогам торгов в начале года сформировалась экономия, которая будет направлена на ремонт дорог по улицам Павлова и Толстого, сообщили в МУ «Улан-УдэСтройзаказчик».

Подрядная организация ООО «Русстройконтроль» уже приступила к работам на участке автодороги по ул. Толстого протяженностью 290 метров. Цена контракта составила более 5,1 млн рублей. Сейчас подрядчик ведет работы по монтажу бортовых камней. За время ремонта здесь заменят бортовые камни, снимут старое покрытие проезжей части, уложат выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия, отремонтируют тротуары. Срок окончания работ по контракту 1 октября.На ремонт автомобильной дороги по ул. Павлова протяженностью 680 метров планируют потратить чуть более 8,5 млн рублей. Третьего августа начались торги, по итогам которых сумма еще может уменьшиться. Заключить контракт с подрядной организацией должны ориентировочно 24 августа. Во время ремонта дорожники локально, участками заменят бортовой камень, проведут фрезерование старого покрытия проезжей части, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, частично отремонтируют тротуары.Напомним, в 2020 году в Улан-Удэ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на ремонт дорог выделено 700 млн рублей. Это в два раза больше, чем в 2019 году. В общей сложности будут отремонтированы не 27, как планировалось ранее, а 29 участков автодорог, сообщили в пресс-службе мэрии.Фото: мэрия Улан-Удэ