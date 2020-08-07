В Бурятии для охраны нерестового омуля вновь привлекут Росгвардию

Межведомственные группы охраны запрещенного к вылову байкальского эндемика оправдали себя в 2019 году



Во время наступающего с начала августа сезона нереста байкальского омуля следует использовать положительно зарекомендовавшую практику нерестовой компании 2019 года по укрупнению группировок полиции и рыбоохраны сотрудниками Росгвардии. Об этом заявила заместитель байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирина Чистякова.



По ее словам, необходимо создание смешанных межведомственных групп охраны нерестового омуля; патрулирование дорог, исходя из сведений рыбоохраны о движении нерестового стада; усиление работы правоохранительных органов по борьбе с незаконной реализацией омуля на стихийных и организованных рынках Кабанского района и Улан-Удэ.



Также указано на необходимость активизации контроля за деятельностью коренных малочисленных народов в целях исключения возможности последующей легализации нерестового омуля под видом добытого по предоставленным общинам квотам, сообщили в пресс-службе надзорного органа.



Вопросы противодействия незаконной добыче и реализации байкальского омуля в нерестовом сезоне обсуждались в Улан-Удэ на заседании межведомственной рабочей группы. Заседание проведено под руководством заместителя Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Ирины Чистяковой. Участие в совещании приняли представители Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС и органов государственной власти Бурятии.



В ходе совещания еще раз подчеркнуто, что по результатам анализа состояния законности в настоящее время одной из основных причин снижения рыбохозяйственного потенциала Байкала является браконьерство. А сама ситуация отрицательно влияет на социально-экономическое развитие как муниципальных районов, расположенных на берегу Байкала, так и Бурятии в целом.



Фото: Росгвардия

