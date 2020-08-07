Жители Улан-Удэ могут выбрать вариант благоустройства около Гостиных рядов

На конкурс поступило пять проектов, голосование за которые открыто на сайте «Активный горожанин»



Общественное обсуждение работ, представленных на конкурс по разработке концепции благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции в границах улиц Ленина, Кирова, Коммунистической и Куйбышева, началось на сайте «Активный горожанин» администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.



По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ в 2018-2022 годах» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году предусмотрено проведение благоустройствп территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции. Территория выбрана горожанами в ходе общественных обсуждений, проходивших в марте этого года.



Далее администрация Улан-Удэ объявила конкурс на разработку концепции благоустройства данной территории, который проходил с 8 по 31 июля 2020 года. По его условиям концепция должна включать в себя решения по элементам озеленения (с устойчивостью к местному климату), малым архитектурным формам, ограждениям, покрытиям, опорам освещения, отвечающие облику современного городского пространства, и обладающие устойчивостью к антропогенным нагрузкам.



На конкурс поступило пять проектов. Ознакомиться с ними и проголосовать за наиболее понравившийся можно на сайте



Проект-победитель будет принят за основу в разработке проектной документации по благоустройству территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции.



Фото: ulan-ude-info.ru Общественное обсуждение работ, представленных на конкурс по разработке концепции благоустройства территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции в границах улиц Ленина, Кирова, Коммунистической и Куйбышева, началось на сайте «Активный горожанин» администрации Улан-Удэ, сообщили в ее пресс-службе.По муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды Улан-Удэ в 2018-2022 годах» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 году предусмотрено проведение благоустройствп территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции. Территория выбрана горожанами в ходе общественных обсуждений, проходивших в марте этого года.Далее администрация Улан-Удэ объявила конкурс на разработку концепции благоустройства данной территории, который проходил с 8 по 31 июля 2020 года. По его условиям концепция должна включать в себя решения по элементам озеленения (с устойчивостью к местному климату), малым архитектурным формам, ограждениям, покрытиям, опорам освещения, отвечающие облику современного городского пространства, и обладающие устойчивостью к антропогенным нагрузкам.На конкурс поступило пять проектов. Ознакомиться с ними и проголосовать за наиболее понравившийся можно на сайте «Активный горожанин» с 7 по 16 августа этого года.Проект-победитель будет принят за основу в разработке проектной документации по благоустройству территории, прилегающей к Гостиным рядам и площади Революции.Фото: ulan-ude-info.ru