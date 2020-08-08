В Бурятии пятилетний мальчик едва не утонул в гудроновой луже

Спасала малыша практически вся улица.

- Время было уже вечернее, «озеро» остыло. Если бы это случилось днем, сразу бы утонул - в жару оно жидкое. Вся улица его оттирала, слой был на нем три-четыре сантиметра. Люди принесли ванну, снимали руками эту черную массу, мужчины стягивали с себя футболки, чтобы отчистить, маслом терли… Делать все нужно было быстро, иначе гудрон застывает и потом его вообще не снять. Истопили баню, там закончили отмывать. Сообщили в скорую, нас увезли в больницу в Петропавловку под наблюдение. День мы там пробыли, а потом отпустили домой. С сыном все в порядке, - делится подробностями случившегося мать ребенка.





В селе Джида еще со времен СССР появилась «достопримечательность» - гудроновые лужи прямо на центральной улице. Но с исчезновением Советского Союза лужи никуда не делись. Совсем недавно в гудроне чуть не утонул пятилетний мальчик. Спасала малыша практически вся улица.В редакцию «Номер один» обратились бабушка и мама пятилетнего Ярослава. Мальчик во время прогулки с друзьями случайно упал в яму, заполненную гудроном. Если бы его не держала за руку девочка-восьмиклассница, с которой он возвращался с прогулки, Ярослав мог бы утонуть.- Сын 27 июля возвращался с девочкой-восьмиклассницей и еще одним мальчиком, младше его, от бабушки, и Ярослав упал в эту лужу, - говорит мама Татьяна. - Мы думали, что ребенок на площадке, далеко обычно не ходит, и никак не предполагали, что он пойдет к гудрону. И по самую шею сидел там, еще минут пять и все бы. Дети кричали громко, два мальчика проходили мимо и сразу побежали за взрослыми, Ярика успели вытащить, - добавляет бабушка Галина Гаськова.Женщины очень благодарны односельчанам за помощь в спасении ребенка – на подмогу пришли практически все жители близлежащих домов.Галина Гаськова говорит, что живет в Джиде с 1985 года, и в селе уже в то время были «гудроновые озера».- Здесь раньше была битум-база, а сейчас остался только участок с битумом. Предприятие развалилось, а отходы от него остались. Раньше эти «озера» находились в трех местах в поселке, сейчас остались только в одном – на улице Трактовой, это наша главная улица в селе, - рассказывает женщина.По словам Татьяны, в лужах с гудроном в 90-е годы утонул ребенок – сельчанам удалось вытащить только его кости, он заживо сварился в горячей жиже.- Года три-четыре назад тоже ребенок тонул, по шею ушел в вязкую жижу. Еще раньше девочку спасали, ей пришлось волосы отрезать – вся коса перепачкалась в мазуте, - вспоминает женщина.Галина Гаськова говорит, что ее сын спас еще одну девочку, также попавшую в злополучную лужу. Страдает от гудрона и скотина – был случай, когда в тягучей жидкости завязли корова с теленком. Их спасти не смогли. Кошки и собаки тонут тут регулярно. Здесь находили и труп мужчины.- Нужно огородить этот битум, забор есть, но там везде дыры, свободно можно пройти. Можно было бы использовать эту массу для ремонта дорог - у нас они в ужасном состоянии… Зимой гудрон замерзает, а летом тает, в жару очень сильно нагревается. Почему никаких мер не принимается, неужели нельзя закрыть? – возмущается бабушка Ярослава.Спустя пару дней после того, как в злополучную массу попал ребенок, сельская администрация установила возле лужи табличку с надписью: «Подходить к луже битума запрещено». Однако информационная табличка – это не ограждение, и вряд ли она остановит маленьких детей, если они окажутся поблизости с опасным объектом.Глава поселка Василий Перевалов, занимающий свой пост с 2017 года, о «гудроновых озерах» и всех трагических историях знает. Но сделать самостоятельно ничего не может – в бюджете поселения нет денег.- Мы урезались напрочь, я просил 2,6 млн на год для поселения, дали 2,1 млн. В администрации нас три человека: я и два специалиста, еще водитель на полставки. Зарплаты мне хватит до сентября, потом, видимо, в неоплачиваемый отпуск уйду, - жалуется глава поселения.На райцентр Василий Перевалов не надеется – там также не хватает денег. Что касается «гудроновых озер», последним их владельцем числился «Бурятавтодор», еще в 2019 году признанный банкротом.- В 2018 году мы с предприятием переписывались, там предлагали мне составить смету и прислать им, обещали выделить деньги. Но я не сметчик, они должны сами приехать и сделать все. Было ограждение, но все металлоконструкции украли, дети все равно иногда там бегают. Денег у поселения нет, хотели засыпать шлаком, но эти «озера» так просто не ликвидируешь – если засыпать землей, гудрон вытекает, то есть не впитывается, - разъясняет глава Джиды.Битум-база, по словам нашего собеседника, была предназначена для слива битума и дальнейшей его транспортировки по Закаменскому району для производства асфальта. Сейчас же вся эта территория в бесхозном состоянии.- База есть, а охранника нет, раньше там сторож был. Ворота на базу есть со стороны поселка, они заколочены. Со стороны железной дороги имелась сетка-рабица, но нынешней весной ее растащили. Несколько таких луж в селе засыпали, осталась только эта. Когда-то вдоль линии тоже была впадина, полная гудрона, люди вязли там, ее засыпали, но гудрон все равно выступает, - сетует глава.Помимо этих луж, там же, рядом с железной дорогой, находятся резервуары с гудроном – кирпичные строения, куда также можно при желании проникнуть.- Складировалось это с 70-х годов, наверное. Территория эта принадлежит Российской Федерации, то есть этот участок в федеральной собственности. Все местные про эти лужи знают, и никто не лезет туда - гудрон затягивает, достаточно глубины всего по колено, чтобы утонуть, это как болото. Жидкость тягучая: когда прохладно - остывает, на солнце - тает, очень горячей становится, - рассказывает Василий Перевалов.Узнать о том, можно ли использовать гудрон для ремонта дорог, как хотят жители Джиды, и чем он опасен, мы решили у эколога Евгения Кислова. Ответ однозначен: очистка массы обойдется слишком дорого, поэтому правильнее все просто ликвидировать.- Засыпать гравием неэффективно – он утонет, а потом камни все равно вытолкнет на поверхность. И это все равно, что заметать грязь под ковер – проблему решить не поможет. Гудрон отравляет почву, опасен он также для пернатых. Потому что когда раскаляется, поверхность становится блестящей, птица видит отражение, думает, что это вода, и садится, - объясняет эколог.Чаще всего в России для ликвидации подобных «озер» используют такой метод: дожидаются зимы и, когда «гудроновое озеро» замерзает, спецтехникой выкапывают замороженную массу и вывозят.В Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуре на наш запрос о «гудроновом озере» в Джиде сообщили, что никаких жалоб и обращений по этому поводу в ведомство не поступало, и пообещали организовать проверку.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Вопрос об ответственности за нарушение требований действующего законодательства будет решен по результатам проверки с учетом установленных обстоятельств, отметили в надзорном учреждении.Хочется верить, что к тому времени, когда с опасными лужами разберутся, больше никто не пострадает. Но в любом случае этот вопрос не из тех, что можно отложить в долгий ящик. Ведь на кону жизни детей.Лариса Ситник, «Номер один».Фото из архива семьи Гаськовых