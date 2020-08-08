В Бурятии 12-летний школьник спас из пожара четверых детей

Мы разузнали о том, как и чем живет наш юный герой и что сподвигло его рискнуть собственной жизнью



Недавно в Бурятии прогремела поистине позитивная новость - школьник получил благодарность и часы от главы федерального Следкома Александра Бастрыкина. Двенадцатилетний подросток из деревни Булум Хоринского района спас из пожара четверых детей. «Номер один» разузнал о том, как и чем живет наш юный герой и что сподвигло его рискнуть собственной жизнью, вызволяя детей из объятого огнем дома.



Награда нашла героя



24 июля в Улан- Удэ в Следственном управлении СКР по Бурятии в торжественной обстановке вручили награды школьнику Лубсану Цыбикову, проявившему отвагу и самоотверженность при спасении людей на пожаре. Руководитель Управления Вячеслав Сухоруков вручил ему благодарность Следственного комитета Российской Федерации, а также памятные наручные часы. Вячеслав Сухоруков отметил, что во время пожара Лубсан действовал не как ребенок, а как взрослый мужчина, профессионал - не растерявшись, оказал помощь попавшим в беду людям быстро и правильно. Глава Следственного управления пожелал школьнику всегда оставаться таким же смелым, находчивым, настойчивым, умным и спортивным человеком и пообещал помощь, если подросток решит посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и захочет поступить в учебные заведения Следственного комитета. Все присутствующие при награждении офицеры приветствовали юного героя громкими аплодисментами и возгласом «Ура!».



Напомним, 15 марта нынешнего года около полудня в улусе Булум Хоринского района Бурятии загорелся жилой дом, в котором находилась мать с четырьмя малолетними детьми. Женщина обнаружила пожар, когда огнем уже были охвачены веранда и крыша дома, что не позволяло покинуть помещение через основной выход. В этот момент к горящему дому подбежал Лубсан Цыбиков и помог детям выбраться из горящего дома. Он принял из окна всех четверых детей, укутал их в свою одежду и отвел в безопасное место. Их мать следом самостоятельно через окно покинула дом. В результате пожара никто не пострадал, медицинская помощь никому не потребовалась.



Ничего не сказал родителям



Тем временем, как рассказывают родители мальчика, Лубсан, совершив геройский поступок, как ни в чем не бывало отправился дальше по своим делам. Дома он никому не рассказал о том «маленьком» инциденте, произошедшем с ним, не придав этому значения. Спасатели и сотрудники органов правопорядка, воссоздавая картину произошедшего, начали вести опрос очевидцев. Таким путем и нашли юного героя.



- Лубсан у нас отхончик, самый младший. Всегда оберегаем его, любим. Он очень спокойный и добрый. Нам он даже не рассказал, что вытаскивал детей из пожара. Когда мы узнали, были в шоке. Честно говоря, совсем не ожидали, - говорит мама мальчика Марина Цыбикова.



По словам матери героя, ей сообщили, что если бы ветер был сильнее, то Лубсан тоже мог пострадать. Поэтому в ней борются два чувства - гордости и одновременно страха за сына. Пока она не знает, как реагировать на то, что Лубсану предложили стать полицейским или спасателем – слишком опасная эта работа.



- Я рада, что он совершил такой поступок, не бросил детей. Могла быть беда, если бы он не подоспел. Но, с другой стороны, и с ним могло тоже что-то случиться. Насчет работы спасателя – я против такой опасной профессии, но выбирать, конечно, самому сыну, - призналась Марина Цыбикова.



До того, как произошел пожар, Лубсан хотел стать, как отец, ветеринаром. Сейчас подумывает и о том, чтобы пойти в стражи порядка или спасатели. Именные часы от самого Бастрыкина до поры до времени хранятся у его бабушки.



Бросился на зов о помощи



А вот что рассказывает сам герой о том дне.



- Я гулял с тетей, ехал на велосипеде. Потом увидел дым, поехал туда. Увидел пожар, бросил велик. Дом горел, выход был заблокирован. Я увидел, что окна разбиты, оттуда слышны крики, детский плач. Женщина и дети кричали: «Помогите! Спасите! Мы горим!». Я подбежал к окошку, начал принимать детей из рук женщины. Там были четверо ребятишек разного возраста - от четырех до 11 лет. Не почувствовал тогда их тяжести, думал только о том, что надо быстрее помочь им. Испугался за них очень, - вспоминает Лубсан.



Потом на помощь подоспели взрослые. Детей отнесли к соседям. А многодетная мать пережила такой шок, что даже не запомнила, кто был ее спасителем. Хотя в маленьком улусе Булум, где живет школьник во время летних каникул, все друг друга знают.



Сейчас мальчику часто звонят журналисты, расспрашивая о его поступке. Он честно признается, что давать интервью ему не очень нравится, уже надоело. Тем более что это отвлекает его от любимого увлечения – лошадей.



- Я увлекаюсь лошадями. У меня есть и свой конь, он пока жеребенок, его зовут Шрам. Я его так назвал, потому что, когда он был совсем маленький, во время бега ударился о столб, и на лбу остался шрамчик. Он живет в ограде у нас, и я, как просыпаюсь, сразу иду к нему, катаюсь. Пытаюсь его дрессировать, пока получается не так здорово, как у папы, но я стараюсь. Еще умею водить мопед и автомобиль, но на лошадях кататься мне нравится намного больше. Они такие дружелюбные, добрые и спокойные, - говорит Лубсан.



По поводу возможности стать спасателем Лубсан пока не может ответить точно – пойдет ли он по этой стезе. Ведь до этого момента он грезил только одним делом – лечить животных.



- Мой папа – ветеринар, лечит всех животных. У него хорошо получается, и никто его не кусает. Я бы хотел стать, как папа. И особенно хотел бы лечить лошадей. Но про профессию спасателя тоже задумался. В общем, время еще есть, чтобы окончательно что-то решить, - улыбается юный спасатель.



Ольга Лазарева, «Номер один».

Фото: СУ СК РФ по Бурятии

