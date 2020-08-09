Как не потратиться на учителей

Решение проблемы с низкими зарплатами педагогов натыкается на желание чиновников сэкономить



Как известно, бурятские школьные учителя находятся в такой ситуации, что для получения более-менее приемлемой зарплаты вынуждены работать на полторы или даже две ставки. Это всегда вызывает резонное недовольство среди педагогов. В Бурятии сделали ряд шагов, призванных помочь немного улучшить положение, но положительного перелома с помощью этих полумер достичь не удалось.



Несправедливые расчеты



Вопрос повышения зарплат школьных учителей выходит на финишную прямую. Власти республики, судя по всему, намерены до 1 сентября 2020-го принять решение на этот счет.



Будет ли данная тема обсуждаться на традиционной августовской конференции учителей, неясно. Впрочем, неясна и судьба самой конференции в свете коронавирусной инфекции.



«Номер один» не раз освещал положение с учительскими зарплатами. В последнее время главным способом повысить зарплаты учителям власти видели переход на новый принцип градации школ. Сейчас для финансового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций используются нормативы, опирающиеся на численность жителей в населенных пунктах. Таких градаций установили семь. Нынешние нормативы утверждены несколько лет назад и являются весьма несправедливыми.



- Например, Сужинская школа Иволгинского района с численностью 913 учащихся (население села менее 2000 человек – норматив составляет 43,26 тыс. рублей) и школа №31 города Улан-Удэ (население города свыше 30 000 человек – норматив составляет 25,74 тыс. рублей) с аналогичным числом учащихся. Количество учащихся одинаковое, но в связи с разной численностью жителей в этих населенных пунктах отклонение в фондах вышеуказанных школ составляет 1,7 раза, - рассказывал «Номер один» о перекосах Валерий Поздняков, заместитель министра образования республики, в феврале 2020 года.



Специальная рабочая группа, в которую вошли представители правительства республики, Народного Хурала, муниципалитетов, профсоюзов работников образования, поддержала намерение изменить концепцию и перейти на расчет нормативов в зависимости от численности учащихся в школах.



По-новому все школы республики предполагалось разбить на 13 нормативных групп. Одна группа - школы с количеством до 125 учащихся. Потом - от 126 до 150 учащихся и так далее. Однако что учителя получат в итоге - далеко не определено.



Как отметили на прошлой неделе в Министерстве образования республики, в настоящее время существуют целых два варианта расчета нормативов.



- Первый вариант сформирован с учетом сохранения утвержденных нормативов и применения повышающих коэффициентов для отдельных общеобразовательных организаций, средняя заработная плата в которых ниже среднего дохода от трудовой деятельности в 2020 году, - сообщило министерство нашему изданию.



Второй вариант – это и есть, собственно говоря, тот самый вариант, для расчета которого учитывался контингент обучающихся (а также «Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений в 2020 году» - в части установления базовой части заработной платы не менее 70% фонда оплаты труда и 30% стимулирующих выплат).



Придется делать



В августе проведут очередное заседание рабочей группы по вопросу изменения концепции расчета нормативов.



- Министерством в настоящее время ведется разработка и согласование проектов нормативно-правовых актов, регулирующих финансовое обеспечение муниципальных общеобразовательных организаций в зависимости от численности учащихся, - отметили в Минобразования Бурятии.



Реализация любого из двух вышеуказанных вариантов потребует дополнительного финансирования из бюджета. Размер этих средств также рассмотрят на заседании рабочей группы.



Из всего происходящего вокруг зарплат школьных педагогов складывается впечатление, что в рядах республиканской власти есть силы, нацеленные не столько на их увеличение, сколько ищущие способ провести реформу с наименьшими бюджетными затратами. Наверное, им и изменения то проводить не очень хочется, но жизнь заставляет.



«Реформу придется делать. Но как бы ее провести, не слишком потратившись», - видимо, думают многие в «коридорах власти». А им противостоят те чиновники, кто настаивает на нормальной, полнокровной перестройке. Иначе как объяснить внезапное появление первого варианта? Эту тему, напомним, обсуждали в Бурятии годами, но об этом варианте никогда упоминалось.



И тут неожиданно выясняется, что, оказывается, существует альтернатива оставить прежнюю систему, искусственно «нагромоздив» на нее какие-то повышающие коэффициенты. Другими словами, вместо перехода на новую внятную и более справедливую систему финансового обеспечения зарплат учителей, есть вариант просто «приукрасить» существующую.



Конечно, широким массам учителей республики такое отношение к ним вряд ли понравится. Тем более что они надеются, что переход на новую систему является лишь первым шагом в улучшении жизни учительства.



Вторым шагом, которого ждут в школах от власти, должно бы стать увеличение размера базовой ставки оплаты труда учителя.



Петр Санжиев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

