Эталон женщины

Как отношения с мамой влияют на жизнь детей?



Роль матери в жизни человека сложно переоценить. Она воплощает собой безграничную любовь, заботу и тепло, идеал красоты и женственности. Но положительный образ матери не всегда соответствует действительности. Бывает, мать ведет себя с детьми холодно, не проявляет им свою любовь и нежность «в воспитательных целях». В семье она играет роль не хранительницы очага, а злой домоправительницы. Как отношения с матерью влияют на развитие личности ребенка и почему, расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.



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- Алена Николаевна, не секрет, что отношения с матерью отражаются на развитии ребенка. Расскажите, какое влияние они оказывают и на какие сферы его жизни?



- Наша самооценка, ответственность за себя и свою жизнь, умение выстраивать границы, строить отношения с окружающими – все это зависит от того, как показала мама. Ребенок с пеленок впитывает, как мама общается с окружающими, какие границы, жесткие или прозрачные, выстраивает с людьми, как проявляет любовь к близким. Все это ребенок впитывает с молоком матери.



Отношения с ней имеют огромное значение в жизни человека. В первую очередь, отражаются на том, как человек принимает себя. Большое значение имеет и то, был ли ребенок желанным - это отражается на его энергетике, на принятии себя. Бывает, женщина узнает о беременности и хочет избавиться от ребенка. Но из-за каких-то показаний или обстоятельств вынуждена оставить малыша. Он рождается с низкой энергетикой, отвергнутый, болезненный и капризный. По жизни такой человек бывает апатичным, пассивным. Чаще всего в жизни он ничего не желает. Такое чувство, что и жить ему не хочется.



Следующий немаловажный момент. Случается, что мама – женщина холодная и властная, и тогда ребенок не получает должного тепла и любви. Если с ней не установлен контакт, то выросшая дочка не принимает в себе внутреннюю женщину, женственность, способность получать поддержку, быть слабой, не умеет строить отношения с мужчинами.



- Она копирует маму?



- Да, и перенимает ее стиль поведения. Порой она ее ругает, но сама бессознательно все равно повторяет мать. Близкие люди для нас всегда идеал, и, как бы мы их ни осуждали, они все равно где-то в нашем подсознании идеальны. Мы, сами того не ведая, копируем их манеру поведения, принципы и взгляды.



Если мама теплая, домашняя, женственная, то и дочка перенимает этот стиль поведения. Она реализует себя как женщина, не живет в мужских энергиях. Обычно женщина, живущая в мужских энергиях и поведении, несчастна. Она хочет быть женщиной, рожать детей, иметь семью и мужа, а у нее это не получается, как бы она этого ни хотела.



Отношения с мамой очень сильно влияют не только на девочек, но и на мальчиков. Принятие в себе мужчины, как мама принимает его, как она говорит о нем, проявляет ли эмоции по отношению к нему – это то, от чего зависят в дальнейшем его отношения с противоположным полом. Если с мамой не построены гармоничные отношения, мама относится к сыну холодно и критично, то сын притягивает в свою жизнь такую же женщину, критичную и холодную. Далее он проецирует на жену отношения с мамой, срабатывает некая бессознательная месть, в итоге между супругами начинаются конфликты. На жену мужчина может выплескивать то, что хочет, но не может сказать матери. Он сам не понимает, почему ругается с женой, бессознательно напоминающей ему маму.



Травма отвергнутого



Критикующие мамы полностью убивают самооценку, уверенность в себе у ребенка. Ведь для детей очень значимо мнение мамы и папы. К слову, самооценка формируется до семи лет, в дальнейшем она только закрепляется удачами/неудачами в учебе, в отношениях. Чем больше критики, тем ниже самооценка. Вырастая, люди не могут выстроить гармоничные отношения с окружающими, потому что самооценка влияет на все – на успешность, взаимоотношения с противоположным полом, отношения со своими детьми.



В итоге вырастает травмированная личность, которую мама не принимала такой, какая есть, и у человека травма отвергнутого. Поэтому он постоянно убегает: «если на работе меня критикуют, я с нее убегу, лишь бы меня не отвергли». Я буду бежать из отношений по этой же причине. Не буду браться за какое-то новое дело, потому что знаю, что не справлюсь.



На ребенка очень сильно влияет сценарий маминых отношений. Бывает, мама с папой живут в «холодной войне», мама всю себя посвящает работе, материнские функции выполняет лишь формально. Сценарий несчастливой семьи притягивают и переносят в свою взрослую жизнь дети.



Случается, мама всю жизнь живет в состоянии жертвы. В итоге ее дочка тоже становится жертвой, притягивающей к себе тирана, и так же, как мама, страдает в этих отношениях. Если мама тиран, то девочка перенимает у нее манеру общения и в своей семье подсознательно давит на своих родных.



Когда мы притягиваем в свою жизнь либо мамино поведение, ее отрицательный образ, либо не построенные с мамой отношения, то автоматически впадаем в созависимые отношения.



- Разъясните, каким образом?



- Человек страдает, сильно переживает, начинает болеть, но не может уйти из этих отношений. Уйти из них - все равно что разорвать отношения с мамой. Здесь только один выход – обратиться за помощью к психотерапевту, психологу, погрузиться в проблему и разобраться, почему я нахожусь в таких неудачных отношениях, проработать детские сценарии, прежде всего, с мамой.



- Что делать, если у женщины обида на маму?



- Обида на маму блокирует женственность, сердечную чакру. Эта обида не дает женщине идти вперед. Самостоятельно справиться с этой проблемой сложно, ведь в голове уже сложились убеждения, что мама ее не любит, критикует, отвергает. Нужно прийти к психологу и прорабатывать обиды, понять, что таких родителей притянула наша душа для решения каких-то своих задач. Например, научиться самого себя ценить и любить, независимо от мнения окружающих. Я считаю, что у каждого человека есть свои



жизненные задачи, с которыми он приходит на этот свет, и душа выбирает таких родителей, которые помогают решать эту задачу. Потому что если мы притянем любящую маму, то где научимся не зависеть от мнения окружающих и формировать адекватную самооценку?



Ссоры не при детях



Если ты не научилась любить себя, то и мужчины не будут тебя любить. А не научилась ты этому потому, что твоя мама не умела себя любить. Почему она всю свою жизнь прожила в состоянии жертвы? Почему не боролась за личное пространство? Не отстаивала свои границы с мужчинами? Важно выяснить эти моменты и проработать обиды на маму, простить ее и написать новый сценарий - не маминой, несчастной, а твоей, счастливой жизни.



- Если мамы нет или она бросила ребенка в младенчестве, как формируется у него образ мамы? Хороший он или плохой? Как влияет ее отсутствие на жизнь ребенка?



- Образ мамы может найтись в бабушке, каком-то близком человеке. Маму можно найти в любом человеке, помогавшем тебе. Если мамы нет, ребенок бессознательно все равно ее любит. Он чувствует, что она у него была. Когда я работаю с детьми из детских домов, мы с ними вместе ищем, за что можем отблагодарить маму. Самое главное, ее можно благодарить за то, что она подарила тебе самое дорогое - жизнь. А то, что не смогла тебя воспитать – это ее личная проблема, возможно, виной тому болезнь, алкоголизм. Прорабатывая проблему, мы постепенно приходим к прощению мамы.



Я бы хотела обратиться к мамам, читающим сейчас эту статью. Поймите важность своей роли в жизни ребенка. Воспитывая малыша, вы закладываете очень важные ориентиры его жизни. Считаю, что мамам время от времени необходимо посещать психолога. Так сказать, для профилактики. Проверять, правильно ли она воспитывает ребенка. В беседе со специалистом она может почерпнуть много полезного для себя и детей, пройти тесты, понять, правильно или нет она формирует самооценку у ребенка либо навязывает ему свои интересы, заставляя, к примеру, ходить в кружки, которые ему совершенно не нужны.



Часто родители выясняют отношения при детях, чего категорически нельзя делать. В ссорах складывается негативный образ мамы или папы, но для ребенка очень важно показывать положительный образ родителей и отношения выяснять без детей. По своему опыту могу сказать, сейчас в семьях много открытых конфликтов, дети растут в среде ненависти и злобы. А в период карантина они вынуждены находиться в замкнутом пространстве вместе с родителями, поэтому стрессы и депрессии были им обеспечены.



Взрослые обычно отреагируют свои эмоции на детях. Например, жена не говорит некоторые вещи мужу, потому что он может обидеться или поднять на нее руку, а на ребенка она может вылить свои негативные эмоции, ведь малыш любит ее безусловно, не уйдет от нее и не найдет другую маму.



Я бы порекомендовала родителям следить за своим поведением при ребенке. Если вы часто на него срываетесь, нужно найти этому причины. Понять, откуда у вас агрессия на ребенка, может, дело в вашей личной жизни? Может, вас что-то не устраивает в муже или жене?



Когда ко мне приводят ребенка, я всегда приглашаю на консультацию его родителей, чтобы пообщаться с ними. Чаще всего выясняется, что их проблемы негативно влияют на малыша. В итоге мы проводим комплексную системную семейную психотерапию с родителями, потому что нет смысла «лечить» ребенка, если «больны» его мама и папа.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Роль матери в жизни человека сложно переоценить. Она воплощает собой безграничную любовь, заботу и тепло, идеал красоты и женственности. Но положительный образ матери не всегда соответствует действительности. Бывает, мать ведет себя с детьми холодно, не проявляет им свою любовь и нежность «в воспитательных целях». В семье она играет роль не хранительницы очага, а злой домоправительницы. Как отношения с матерью влияют на развитие личности ребенка и почему, расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.- Наша самооценка, ответственность за себя и свою жизнь, умение выстраивать границы, строить отношения с окружающими – все это зависит от того, как показала мама. Ребенок с пеленок впитывает, как мама общается с окружающими, какие границы, жесткие или прозрачные, выстраивает с людьми, как проявляет любовь к близким. Все это ребенок впитывает с молоком матери.Отношения с ней имеют огромное значение в жизни человека. В первую очередь, отражаются на том, как человек принимает себя. Большое значение имеет и то, был ли ребенок желанным - это отражается на его энергетике, на принятии себя. Бывает, женщина узнает о беременности и хочет избавиться от ребенка. Но из-за каких-то показаний или обстоятельств вынуждена оставить малыша. Он рождается с низкой энергетикой, отвергнутый, болезненный и капризный. По жизни такой человек бывает апатичным, пассивным. Чаще всего в жизни он ничего не желает. Такое чувство, что и жить ему не хочется.Следующий немаловажный момент. Случается, что мама – женщина холодная и властная, и тогда ребенок не получает должного тепла и любви. Если с ней не установлен контакт, то выросшая дочка не принимает в себе внутреннюю женщину, женственность, способность получать поддержку, быть слабой, не умеет строить отношения с мужчинами.- Да, и перенимает ее стиль поведения. Порой она ее ругает, но сама бессознательно все равно повторяет мать. Близкие люди для нас всегда идеал, и, как бы мы их ни осуждали, они все равно где-то в нашем подсознании идеальны. Мы, сами того не ведая, копируем их манеру поведения, принципы и взгляды.Если мама теплая, домашняя, женственная, то и дочка перенимает этот стиль поведения. Она реализует себя как женщина, не живет в мужских энергиях. Обычно женщина, живущая в мужских энергиях и поведении, несчастна. Она хочет быть женщиной, рожать детей, иметь семью и мужа, а у нее это не получается, как бы она этого ни хотела.Отношения с мамой очень сильно влияют не только на девочек, но и на мальчиков. Принятие в себе мужчины, как мама принимает его, как она говорит о нем, проявляет ли эмоции по отношению к нему – это то, от чего зависят в дальнейшем его отношения с противоположным полом. Если с мамой не построены гармоничные отношения, мама относится к сыну холодно и критично, то сын притягивает в свою жизнь такую же женщину, критичную и холодную. Далее он проецирует на жену отношения с мамой, срабатывает некая бессознательная месть, в итоге между супругами начинаются конфликты. На жену мужчина может выплескивать то, что хочет, но не может сказать матери. Он сам не понимает, почему ругается с женой, бессознательно напоминающей ему маму.Критикующие мамы полностью убивают самооценку, уверенность в себе у ребенка. Ведь для детей очень значимо мнение мамы и папы. К слову, самооценка формируется до семи лет, в дальнейшем она только закрепляется удачами/неудачами в учебе, в отношениях. Чем больше критики, тем ниже самооценка. Вырастая, люди не могут выстроить гармоничные отношения с окружающими, потому что самооценка влияет на все – на успешность, взаимоотношения с противоположным полом, отношения со своими детьми.В итоге вырастает травмированная личность, которую мама не принимала такой, какая есть, и у человека травма отвергнутого. Поэтому он постоянно убегает: «если на работе меня критикуют, я с нее убегу, лишь бы меня не отвергли». Я буду бежать из отношений по этой же причине. Не буду браться за какое-то новое дело, потому что знаю, что не справлюсь.На ребенка очень сильно влияет сценарий маминых отношений. Бывает, мама с папой живут в «холодной войне», мама всю себя посвящает работе, материнские функции выполняет лишь формально. Сценарий несчастливой семьи притягивают и переносят в свою взрослую жизнь дети.Случается, мама всю жизнь живет в состоянии жертвы. В итоге ее дочка тоже становится жертвой, притягивающей к себе тирана, и так же, как мама, страдает в этих отношениях. Если мама тиран, то девочка перенимает у нее манеру общения и в своей семье подсознательно давит на своих родных.Когда мы притягиваем в свою жизнь либо мамино поведение, ее отрицательный образ, либо не построенные с мамой отношения, то автоматически впадаем в созависимые отношения.- Человек страдает, сильно переживает, начинает болеть, но не может уйти из этих отношений. Уйти из них - все равно что разорвать отношения с мамой. Здесь только один выход – обратиться за помощью к психотерапевту, психологу, погрузиться в проблему и разобраться, почему я нахожусь в таких неудачных отношениях, проработать детские сценарии, прежде всего, с мамой.- Обида на маму блокирует женственность, сердечную чакру. Эта обида не дает женщине идти вперед. Самостоятельно справиться с этой проблемой сложно, ведь в голове уже сложились убеждения, что мама ее не любит, критикует, отвергает. Нужно прийти к психологу и прорабатывать обиды, понять, что таких родителей притянула наша душа для решения каких-то своих задач. Например, научиться самого себя ценить и любить, независимо от мнения окружающих. Я считаю, что у каждого человека есть своижизненные задачи, с которыми он приходит на этот свет, и душа выбирает таких родителей, которые помогают решать эту задачу. Потому что если мы притянем любящую маму, то где научимся не зависеть от мнения окружающих и формировать адекватную самооценку?Если ты не научилась любить себя, то и мужчины не будут тебя любить. А не научилась ты этому потому, что твоя мама не умела себя любить. Почему она всю свою жизнь прожила в состоянии жертвы? Почему не боролась за личное пространство? Не отстаивала свои границы с мужчинами? Важно выяснить эти моменты и проработать обиды на маму, простить ее и написать новый сценарий - не маминой, несчастной, а твоей, счастливой жизни.- Образ мамы может найтись в бабушке, каком-то близком человеке. Маму можно найти в любом человеке, помогавшем тебе. Если мамы нет, ребенок бессознательно все равно ее любит. Он чувствует, что она у него была. Когда я работаю с детьми из детских домов, мы с ними вместе ищем, за что можем отблагодарить маму. Самое главное, ее можно благодарить за то, что она подарила тебе самое дорогое - жизнь. А то, что не смогла тебя воспитать – это ее личная проблема, возможно, виной тому болезнь, алкоголизм. Прорабатывая проблему, мы постепенно приходим к прощению мамы.Я бы хотела обратиться к мамам, читающим сейчас эту статью. Поймите важность своей роли в жизни ребенка. Воспитывая малыша, вы закладываете очень важные ориентиры его жизни. Считаю, что мамам время от времени необходимо посещать психолога. Так сказать, для профилактики. Проверять, правильно ли она воспитывает ребенка. В беседе со специалистом она может почерпнуть много полезного для себя и детей, пройти тесты, понять, правильно или нет она формирует самооценку у ребенка либо навязывает ему свои интересы, заставляя, к примеру, ходить в кружки, которые ему совершенно не нужны.Часто родители выясняют отношения при детях, чего категорически нельзя делать. В ссорах складывается негативный образ мамы или папы, но для ребенка очень важно показывать положительный образ родителей и отношения выяснять без детей. По своему опыту могу сказать, сейчас в семьях много открытых конфликтов, дети растут в среде ненависти и злобы. А в период карантина они вынуждены находиться в замкнутом пространстве вместе с родителями, поэтому стрессы и депрессии были им обеспечены.Взрослые обычно отреагируют свои эмоции на детях. Например, жена не говорит некоторые вещи мужу, потому что он может обидеться или поднять на нее руку, а на ребенка она может вылить свои негативные эмоции, ведь малыш любит ее безусловно, не уйдет от нее и не найдет другую маму.Я бы порекомендовала родителям следить за своим поведением при ребенке. Если вы часто на него срываетесь, нужно найти этому причины. Понять, откуда у вас агрессия на ребенка, может, дело в вашей личной жизни? Может, вас что-то не устраивает в муже или жене?Когда ко мне приводят ребенка, я всегда приглашаю на консультацию его родителей, чтобы пообщаться с ними. Чаще всего выясняется, что их проблемы негативно влияют на малыша. В итоге мы проводим комплексную системную семейную психотерапию с родителями, потому что нет смысла «лечить» ребенка, если «больны» его мама и папа.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com