В Бурятии сельчанин поджёг сожительницу

Несколько дней подряд мужчина и женщина распивали спиртные напитки



В Джидинском районе Бурятии задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в покушении на убийство сожительницы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Булык вместе с сожительницей. На протяжении нескольких дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки. А 5 августа после обсуждения своих взаимоотношений между ними произошла ссора.



Пьяный мужчина впал в ярость, вышел во двор дома. В кладовке взял пластиковую бутылку с жидкостью для заправки автобензопилы и облил дома свою сожительницу. Затем взял зажигалку и поджег потерпевшую.



Злоумышленник задержан на месте происшествия, а потерпевшей женщине оказана необходимая врачебная помощь.



Ведется следствие.



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