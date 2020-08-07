07.08.2020
В Бурятии сельчанин поджёг сожительницу

В Бурятии сельчанин поджёг сожительницу

Несколько дней подряд мужчина и женщина распивали спиртные напитки

В Джидинском районе Бурятии задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в покушении на убийство сожительницы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Булык вместе с сожительницей. На протяжении нескольких дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки. А 5 августа после обсуждения  своих взаимоотношений  между ними произошла ссора.

Пьяный мужчина впал в ярость, вышел во двор дома. В кладовке взял пластиковую бутылку с жидкостью для заправки автобензопилы и облил дома свою сожительницу. Затем взял зажигалку и поджег потерпевшую.

Злоумышленник задержан на месте происшествия, а потерпевшей женщине оказана необходимая врачебная помощь.

Ведется следствие.

Фото: pixabay.com
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