В Бурятии сельчанин поджёг сожительницу

Несколько дней подряд мужчина и женщина распивали спиртные напитки
В Джидинском районе Бурятии задержан ранее судимый мужчина, подозреваемый в покушении на убийство сожительницы, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Булык вместе с сожительницей. На протяжении нескольких дней мужчина и женщина распивали спиртные напитки. А 5 августа после обсуждения своих взаимоотношений между ними произошла ссора.
Пьяный мужчина впал в ярость, вышел во двор дома. В кладовке взял пластиковую бутылку с жидкостью для заправки автобензопилы и облил дома свою сожительницу. Затем взял зажигалку и поджег потерпевшую.
Злоумышленник задержан на месте происшествия, а потерпевшей женщине оказана необходимая врачебная помощь.
Ведется следствие.
Фото: pixabay.com
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