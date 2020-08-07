В Улан-Удэ эвакуирован подъезд многоквартирного дома из-за угрозы отравления

В подвале опрокинули стеклянную тару с жидким веществом неизвестного происхождения



В Улан-Удэ сегодня в 11:55 (местного времени) получена информация о том, что при уборке подвала в жилом доме №38 по проспекту 50-летия Октября работники управляющей компании опрокинули стеклянную тару с жидким веществом неизвестного происхождения, ранее находившуюся в подвале.



На место происшествия прибыла оперативная группа управления по ЧС администрации Улан-Удэ, Главного управления МЧС России по Бурятии, Роспотребнадзора. Сотрудники Роспотребнадзора произвели замеры окружающей среды на наличие вредных веществ. В результате полученных анализов было установлено превышение вредных веществ в несколько раз.



Комиссией по ЧС администрации Улан-Удэ принято решение об эвакуации жителей первого подъезда жилого дома. Они разместились у родственников.



Силами управляющей организации и администрации Улан-Удэ принимаются меры по снижению концентрации вредных веществ и уборке твердого бытового мусора, находящегося в подвале дома.



Для сохранности имущества жителей дома организовано дежурство сотрудников полиции.



Фото: ulan-ude-info.ru

