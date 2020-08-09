В Бурятии за сутки зарегистрировано 30 новых случаев коронавируса

Выздоровели 15 человек



В Бурятии на 8 утра 9 августа зарегистрировано 4409 (+30) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. По г. Улан-Удэ – 2483. Успешно завершил лечение и выписался из больниц 3691 (+15) человек, умерло 44 человека. Проходят лечение в стационарах республики 312 больных. На амбулаторном лечении находятся 362 пациента.



Из 30 новых случаев COVID-19 12 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



9 августа в инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 312 пациентов, из них 17 детей. Состояние детей удовлетворительное. Проходят амбулаторное лечение 362 пациента с легким течением заболевания. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 802 койки, занято – 317, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 312, свободно 485 койки. Занятость коечного фонда составляет 39,5%.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40. Также по этим вопросам принимает диспетчерская служба 112.



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