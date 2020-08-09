09.08.2020
Три проекта из Бурятии получат финансирование из федерального бюджета

Три проекта из Бурятии получат финансирование из федерального бюджета

Минсельхоз России завершил отбор проектов современного облика сельхозтерриторий

Минсельхоз России завершил отбор проектов современного облика сельхозтерриторий на 2021 год в рамках реализации мероприятий ведомственного программы «Современный облик сельских территорий». В июле текущего года Минсельхозом РФ объявлен прием заявок от субъектов Российской Федерации для участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий. В отборе проектов от Бурятии было заявлено 5 проектов по Бичурскому, Закаменскогому, Кабанскому, Хоринскому районам и г. Северобайкальск на общую сумму 1,11 млрд. руб., в том числе потребность из федерального бюджета в объеме 1,03 млрд. руб.

По итогам отбора прошли 3 проекта из Бурятии (Бичурский, Закаменский и Кабанский районы). Сюда вошли строительство Бичурской детской школы искусств, ремонт стадиона в с. Бичура, приобретение мобильного медицинского комплекса для обслуживания фермерских точек и автотранспорта для комплексного развития города Закаменск, капитальный ремонт библиотек и школ в Кабанском районе. Общий объем инвестиций составил 459,4 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 410,5 млн. руб.

Реализация проектов запланирована на 2021-2022 гг., в рамках которых будут выполнены строительство, реконструкция и капитальные ремонты объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Напомним, что в текущем году уже реализуются проекты комплексного развития в Кабанском, Тункинском и Тарбагатайском районах, прошедших отбор Минсельхоза России в 2019 году. Осуществляется капитальный ремонт домов культуры в Кабанском и Тункинском районах, приобретение автотранспорта для них, строительство поликлиники в с. Тарбагатай.

На эти цели выделено более 500 млн. руб. из федерального и республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.

Фото: пресс-служба Минсельхоза Бурятии
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