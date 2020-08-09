Три проекта из Бурятии получат финансирование из федерального бюджета

Минсельхоз России завершил отбор проектов современного облика сельхозтерриторий



Минсельхоз России завершил отбор проектов современного облика сельхозтерриторий на 2021 год в рамках реализации мероприятий ведомственного программы «Современный облик сельских территорий». В июле текущего года Минсельхозом РФ объявлен прием заявок от субъектов Российской Федерации для участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий. В отборе проектов от Бурятии было заявлено 5 проектов по Бичурскому, Закаменскогому, Кабанскому, Хоринскому районам и г. Северобайкальск на общую сумму 1,11 млрд. руб., в том числе потребность из федерального бюджета в объеме 1,03 млрд. руб.



По итогам отбора прошли 3 проекта из Бурятии (Бичурский, Закаменский и Кабанский районы). Сюда вошли строительство Бичурской детской школы искусств, ремонт стадиона в с. Бичура, приобретение мобильного медицинского комплекса для обслуживания фермерских точек и автотранспорта для комплексного развития города Закаменск, капитальный ремонт библиотек и школ в Кабанском районе. Общий объем инвестиций составил 459,4 млн. руб., в том числе из средств федерального бюджета 410,5 млн. руб.



Реализация проектов запланирована на 2021-2022 гг., в рамках которых будут выполнены строительство, реконструкция и капитальные ремонты объектов социальной и инженерной инфраструктуры.



Напомним, что в текущем году уже реализуются проекты комплексного развития в Кабанском, Тункинском и Тарбагатайском районах, прошедших отбор Минсельхоза России в 2019 году. Осуществляется капитальный ремонт домов культуры в Кабанском и Тункинском районах, приобретение автотранспорта для них, строительство поликлиники в с. Тарбагатай.



На эти цели выделено более 500 млн. руб. из федерального и республиканского бюджета, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Бурятии.



Фото: пресс-служба Минсельхоза Бурятии

