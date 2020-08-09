Вождение автомобиля во время дождя

Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - Вождение автомобиля в дождь. Советы для начинающих водителей и не только.



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.1) Если начался дождь, либо после дождя мокрая дорога, то самое главное снизить скорость и не делать резких маневров. Ведите авто аккуратно и осторожно.2) Во время дождя и после из-под колес впереди идущей машины на лобовое стекло вашего автомобиля устремляется «фонтан» из воды и грязи, лишающий вас полноценного обзора. Чтобы этого избежать, нужно увеличить дистанцию или обогнать.3) При дожде возникает эффект аквапланирования. При движении образуется водяная прослойка между дорогой и шиной. Сцепление с покрытием дороги у образовавшейся водяной подушкой нулевое, как при движении в гололед. Автомобиль не едет, а скользит — фактически «плывет» по воде. И может в прямом смысле слова «улететь» с дороги.Чем больше скорость машины, тем больше воды остается под колесами, тем сильней эффект аквапланирования и тем больше автомобиль неуправляем. Если автомобиль «поплыл», нельзя резко тормозить! Главное, не паниковать, не крутить рулем, не делать резких движений. Применяйте торможение двигателем.4) Лужи проезжайте осторожно и медленно. Неизвестно, какая глубина у этой лужи, а также что может скрываться под ней. К примеру, там может быть огромная яма на асфальте или открытый колодец. Если лужа глубокая, существует опасность, что волной зальет двигатель, который посреди лужи и заглохнет. После выезда с лужи слегка несколько раз нажмите на тормоз, чтобы просушить тормозные диски.5) Различные дорожные покрытия имеют различную степень сцепления, что особенно важно учитывать при езде в дождь и после. Самое непредсказуемое - это грунтовая дорога с глиной и грязью, менее опасны бетон и грубый асфальт.6) Дождь снижает видимость, поэтому будьте предельно внимательны. В таких же неблагоприятных условиях находятся и другие водители, а пешеходы, забыв об осторожности, перебегают через дорогу в самых неожиданных местах, чтобы быстрее где-нибудь спрятаться от дождя.7) Ночью дождь опасен тем, что капли воды на лобовом стекле ослепляют водителя, играя роль маленьких линз, преломляющих свет. Сильный поток дождя, освещенный лучом фар, создает те же неудобства, что и при вождении в тумане – он образует перед машиной отсвечивающуюся стену.8) В дождь часто запотевают стекла в авто, в этом случае можно включить кондиционер или приоткрыть окна.9) Желательно чаще менять щетки стеклоочистителя для лучшей видимости.Будьте здоровы и соблюдайте ПДД!Фото: Саян Будаев, "Номер один"