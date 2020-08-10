Регулирование Байкала необходимо только в экстремальные годы

В период средней водности он должен колебаться на отметках 457 и 456 метров в тихоокеанской системе высот



Росводресурсы направили в Минприроды России предложение об установлении на постоянной основе режима регулирования Байкала в условиях экстремально высокой и низкой водности, сообщает сайт Росводресурсов.



С 1 января 2021 года предлагается установить максимальное и минимальное значения уровня воды в озере Байкал:



- в период средней водности на отметках соответственно 457 и 456 м (в тихоокеанской системе высот);



- минимальное значение уровня воды в озере Байкал в период малой водности (маловодный период) на отметке 455,54 метра;



- максимальное значение уровня воды в озере Байкал в период большой водности (многоводный период) на отметке 457,85 метра.



Сейчас диапазон регулирования уровней озера Байкал для условий различной водности установлен постановлением правительства РФ 2017 года «О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах». В связи с окончанием в 2020 году срока его действия Росводресурсы подготовили предложение, которое будет регулировать диапазон предельных значений в целях рационального управления водными ресурсами.



Это предложение устанавливается на основании трехлетнего успешного опыта регулирования и в соответствии с проведенной научно-исследовательской работой по оценке влияния уровенного режима озера Байкал, его экологического состояния и современных социально-экономических требований региона.



Уровень озера будет регулироваться исключительно в условиях экстремально высокой и экстремально низкой водности – после достижения минимальных или максимальных отметок. Например, снижение уровня воды в озере Байкал ниже отметки 456 метров допускается исключительно в экстремально маловодные годы для обеспечения устойчивого функционирования отраслей экономики и безопасности населения, в случае недостаточного объема притока данного года.



Нижняя граница уровня воды (455,54 м) в озере Байкал установлена исходя из необходимости обеспечения надежности систем хозяйственно-питьевого и промышленного водоснабжения в нижнем бьефе Иркутской ГЭС в маловодные периоды.



Установление верхней границы (457,8) позволит не допустить подтоплений и ущерба объектам экономики.



Такое регулирование позволит обеспечить условия нормальной жизнедеятельности в период затяжного маловодья в байкальском регионе, а также безопасность населения и объектов экономики при пропуске паводков редкой повторяемости.



По состоянию на 5 августа уровень воды в озере Байкал составляет 456,68 метра ТО.



Фото: «Номер один»

