В Улан-Удэ родители оставили детей без жилья

В дело пришлось вмешаться прокуратуре





В Улан-Удэ прокуратура выявила нарушения закона при использовании средств материнского капитала.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в 2013 году супружеская пара взяла в ипотеку двухкомнатную квартиру, оформив ее в общую долевую собственность. В 2014 году, после рождения второго ребенка, при погашении кредита за счет средств материнского капитала супруги представили в пенсионный орган нотариально заверенное обязательство по выделению долей в праве собственности на жилье двум несовершеннолетним детям.Однако на момент прокурорской проверки, в июне 2020 года, это обязательство родителями исполнено не было.Прокурор обратился в суд с иском о возложении на родителей обязанности оформить жилье в общую долевую собственность на всех членов семьи, в том числе несовершеннолетних детей. Суд иск удовлетворил, решение суда еще не вступило в законную силу.Фото: pixabay.com