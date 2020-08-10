Жителям Бурятии предлагают жаловаться на работодателей

Разбираться с ними будут прокуратура и следственный комитет





19 августа в 10:00 в прокуратуре Бурятии (г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 23а) заместитель прокурора республики Светлана Козлова проведет личный прием граждан по вопросам оплаты труда и занятости населения.

В приеме также примут участие представители Следственного комитета Бурятии, Государственной инспекции труда и Республиканского агентства занятости населения.Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру республики лично или по телефонам: 21-08-52, 21-11-33, 21-44-98, 8-914-050-96-79.Фото: «Номер один»