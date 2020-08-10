В Бурятии общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 4444

Тестирование на коронавирус уже прошли более четверти жителей республики - свыше 254 тысяч человек



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4444. Это на 35 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ - 2503 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3701 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из Из 35 новых случаев COVID-19: восемь человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 901 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 321 больной. Из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 378 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - один 80-летний пациент. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 12 человек, старше 65 лет - семь на ИВЛ трое больных, старше 65 - один.



В четырех обсерваторах находятся 45 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1290 человек, с нарастающим итогом – от 254 490 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



Фото: pixabay.com

