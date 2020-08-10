10.08.2020
В Бурятии общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 4444

В Бурятии общее число выявленных случаев COVID-19 достигло 4444

Тестирование на коронавирус уже прошли более четверти жителей республики -  свыше 254 тысяч человек

В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло  4444. Это на 35 случаев больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ -  2503 случая. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3701 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из  Из 35 новых случаев COVID-19: восемь человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 901 человек, все лабораторно обследованы.

В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится  321 больной. Из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении -   378  пациентов.

В отделении реанимации инфекционной больницы находятся шесть пациентов с COVID-19, старше 65 лет - пять, на ИВЛ - один 80-летний пациент.  В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся  12 человек, старше 65 лет - семь  на ИВЛ трое больных, старше 65 - один.

В четырех обсерваторах находятся 45 человек.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1290 человек, с нарастающим итогом – от 254 490 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике  имеются в достаточном количестве.

Фото: pixabay.com
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