В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу

Он состоится в Центре служебного собаководства в Московской области в августе



Победители всеармейского этапа конкурса «Верный друг» военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, начали подготовку к международному этапу конкурса «Верный друг», сообщили в пресс-службе ВВО.



В ходе состязания кинологи вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата на этапе «Меткий стрелок».



Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут «Дог биатлон-эстафету», в ходе которого каждый участник пройдет участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки по мишени с расстояния 30 метров.



Для подготовки к соревнованию участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.



Международный конкурс состоится на базе учебного Центра служебного собаководства в Московской области в августе.



Фото: structure.mil.ru



