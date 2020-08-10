10.08.2020
В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу

В Бурятии военные кинологи готовятся к международному конкурсу

Он состоится в Центре служебного собаководства в Московской области в августе

Победители всеармейского этапа конкурса «Верный друг» военнослужащие-кинологи танкового и мотострелкового соединений Восточного военного округа, дислоцированных  в Бурятии, начали подготовку к международному этапу конкурса «Верный друг», сообщили в пресс-службе ВВО.

В ходе состязания кинологи  вместе со своими питомцами должны будут преодолеть трассу «Дог биатлон» с выполнением стрельбы, продемонстрировать защитную службу, преодолеть 300-метровую полосу препятствий, показать свою меткость в стрельбе из автомата на этапе «Меткий стрелок».

Кроме того, конкурсанты в составе команд пробегут  «Дог биатлон-эстафету», в ходе которого  каждый участник пройдет участок трассы 1600 метров и выполнит пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки  по мишени с расстояния 30 метров.

Для подготовки к соревнованию участников сборной разработан план тренировок, который включает в себя занятия по физической и огневой подготовке, а также ежедневную дрессировку служебных собак.

Международный конкурс состоится на базе учебного Центра служебного собаководства в Московской области в августе.

Фото: structure.mil.ru

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